Beşiktaş, Gürcü kaleci Giorgi Mamardashvili için Liverpool'a resmi teklifini iletti. Siyah-beyazlı ekibin, teklifinin detayları açıklandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kış transfer döneminde kaleci transfer yapacaklarını açıklamıştı. Siyah-beyazlı ekibin kaleci adayı ortaya çıktı.

Foot Mercato'nun geçtiği habere göre Beşiktaş, Giorgi Mamardashvili için Liverpool'a resmi teklifini iletti. Buna göre siyah-beyazlılar, yarım sezonluğuna 2 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Beşiktaş'ın Gürcü eldiven için sunduğu teklifte kiralama süresinin uzatılma opsiyonu olduğu da belirtildi.

LİVERPOOL 30 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Liverpool, Giorgi Mamardashvili için 2024 sezonu başında Valencia'ya 30 milyon Euro bonservis ödemişti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı geçtiğimiz günkü açıklamasında ara transfer döneminde 4 takviye yapacaklarını ve bunlardan birinin de kaleci olacağını açıklamıştı.