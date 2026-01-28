Türkiye onu Müge Anlı'da tanımıştı! 'Sapık Sinan' tahliye edildi, son hali olay oldu
Tüm Türkiye'nin, ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tanıyıp haftalarca konuştuğu Sinan Sardoğan'ın cezaevinden tahliye edildiği ortaya çıktı. Arife Gökçe'nin sırlarla dolu kaybı ve taciz iddialarıyla hafızalara kazınan Sardoğan'ın serbest bırakılması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Cezaevinden çıktığı son hali ise olay...
Türkiye'nin Müge Anlı ile tanıdığı ve haftalarca dillerden düşürmediği Sinan Sardoğan cezaevinden tahliye oldu. Tahliyesinin ardından ortaya çıkan görüntülerle yeniden tartışmaların odağına oturan Sinan Sardoğan, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Son hali ortaya çıkınca, sosyal medya karıştı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Arife Gökçe kaybı olayında baş şüpheli olarak görülen Sinan Sardoğan, başka bir suçtan gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Yaşlı kadınlara taciz iddialarıyla gündeme gelen 'Sapık Sinan' tahliye oldu. Sinan Sardoğan'ın tahliyesinin ardından ilk görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.
Tıraş olduktan sonra video çekip paylaşan Sinan Sardoğan'ın kilo aldığı dikkat çekti.