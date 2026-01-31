Fenerbahçe'nin Ademola Lookman transferinde son pürüz kaldı

Ademola Lookman ile anlaşan Fenerbahçe'nin, Atalanta'yla da bonservis konusunda el sıkışmak üzere olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe, Atalanta'nın forvet oyuncusu Ademola Lookman'ı renklerine bağlamak üzere.

Sarı-lacivertlilerin Nijeryalı yıldızla anlaşmaya vardığı belirtilirken, Lookman'ın sözleşme ayrıntıları da belli oldu.

40 milyon euro bonservis

Matteo Moretto'nun haberine göre Fenerbahçe, Ademola Lookman transferi için bonuslarla birlikte 40 milyon Euro karşılığında Atalanta ile anlaşmak üzere. Banka teminatları üzerine çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Atalanta ile resmi olarak anlaşması sonrası Ademola Lookman'la 7 milyon Euro net maaş üzerinden 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.