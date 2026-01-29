BIST 13.843
Soner Yalçın'ın FETÖ iddiasına Hüseyin Ersöz'den düğün fotoğrafıyla yanıt

Soner Yalçın'ın FETÖ iddiasına Hüseyin Ersöz'den düğün fotoğrafıyla yanıt

Oda TV'nin "FETÖ'cülük" iddiasıyla suçladığı avukat Hüseyin Ersöz, yazar Soner Yalçın'ın 'nikâh şahidi' olduğu fotoğrafı paylaştı

Avukat Hüseyin Ersöz ve gazeteci Soner Yalçın arasında yaşanan "Hürrem Elmasçı' gerginliği sürüyor.

Ersöz, Yalçın mahlas olarak kullandığını belirttiği Oda TV yazarı Hürrem Elmasçı'nın son yazısında Ersöz hakkındaki “FETÖ davalarının avukatlığı” iddiasına bu kez nikâh fotoğrafıyla yanıt verdi.

Daha önce, avukatlığını yaptığını duyurduğu Yalçın'ın kendisinin nikâh şahidi olduğu da söyleyen Ersöz, "Soner Yalçın yine Hürrem Elmasçı takma adının arkasına gizlenip beni yazmış. Soner Yalçın’ın yanına 'sızmış' olmalıyım ki, nikah şahidim de olmuş" yazdı.

CHP lideri Özel: O görüntüler olsaydı ben sokakta yürüyebilir miydim?
2025'te dünyanın en çok otomobil üreten markası belli oldu
Trump yönetiminin tarifeleri, Asya ile ticarette 621 milyar dolara varan risk oluşturabilir
İstanbul'da 78 bin 423 elektrikli skuter için izin verildi
AFAD açıkladı: Yakında duyurulacak, tüm binalarda zorunlu olacak
RTÜK Başkanı ismi ile yayıncıları dolandırma girişimi
Mansur Yavaş dondu kaldı! Gençler öyle bir hareket yaptı ki...
Küresel altın talebi 2025'te rekor seviyeye ulaştı
ABD-İran krizinde Türkiye devrede! Ankara'da kritik görüşme
Koçtaş "Yapay Zeka Usta Influencer" projesini hayata geçirdi
İran’daki protestolarda can kaybı 6 bini aştı
Yapı Kredi Yatırım'ın 2026 beklentilerini içeren rapor yayımlandı
