Soner Yalçın'ın FETÖ iddiasına Hüseyin Ersöz'den düğün fotoğrafıyla yanıt

Oda TV'nin "FETÖ'cülük" iddiasıyla suçladığı avukat Hüseyin Ersöz, yazar Soner Yalçın'ın 'nikâh şahidi' olduğu fotoğrafı paylaştı

Abone ol

Avukat Hüseyin Ersöz ve gazeteci Soner Yalçın arasında yaşanan "Hürrem Elmasçı' gerginliği sürüyor.

Ersöz, Yalçın mahlas olarak kullandığını belirttiği Oda TV yazarı Hürrem Elmasçı'nın son yazısında Ersöz hakkındaki “FETÖ davalarının avukatlığı” iddiasına bu kez nikâh fotoğrafıyla yanıt verdi.

Daha önce, avukatlığını yaptığını duyurduğu Yalçın'ın kendisinin nikâh şahidi olduğu da söyleyen Ersöz, "Soner Yalçın yine Hürrem Elmasçı takma adının arkasına gizlenip beni yazmış. Soner Yalçın’ın yanına 'sızmış' olmalıyım ki, nikah şahidim de olmuş" yazdı.