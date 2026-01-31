BIST 13.838
Aylar süren takip bitti: Serdar Sertçelik Türkiye’ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı Bültenle aranan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik’in Macaristan’dan Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Sertçelik’in cinayet ve suç örgütü üyeliği dahil birçok ağır suçtan arandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla uluslararası düzeyde aranan bir ismin daha Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Kırmızı Bültenle aranan ve Macaristan’da tutuklu bulunan A.B.K. organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik’in, yürütülen ortak operasyonla Türkiye’ye iade edildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre, operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile İnterpol–Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Macar polisiyle iş birliği içinde gerçekleştirildi. Uzun süredir aranan Sertçelik, Macaristan’da yakalanmasının ardından tutuklanmıştı.

Serdar Sertçelik hakkında;

“Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme ve bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme” suçlarından Kırmızı Bülten çıkarıldığı kaydedildi.

Sertçelik’in 25 Mayıs 2024’te Macaristan’da yakalandığı ve yürütülen adli sürecin ardından Türkiye’ye getirildiği belirtilirken, adli işlemlerin ilgili birimlerce sürdürüleceği ifade edildi.

