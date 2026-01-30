Samsunspor 3 puanı uzatma dakikalarında kaptı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında Samsunspor’u ağırladı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı. Samsunspor’a galibiyeti 90+2. dakikada Assoumou’nun attığı gol getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Samsunspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Assoumou kaydetti.

Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 30'a yükseltti. Kasımpaşa da 16 puanda kalarak küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada kaldı.

Gelecek hafta Samsunspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.