BIST 13.838
DOLAR 43,50
EURO 51,62
ALTIN 6.853,54
HABER /  SPOR

Samsunspor 3 puanı uzatma dakikalarında kaptı

Samsunspor 3 puanı uzatma dakikalarında kaptı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında Samsunspor’u ağırladı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı. Samsunspor’a galibiyeti 90+2. dakikada Assoumou’nun attığı gol getirdi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Samsunspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı. 

Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Assoumou kaydetti.

Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 30'a yükseltti. Kasımpaşa da 16 puanda kalarak küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada kaldı.

Gelecek hafta Samsunspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Giresun'da motosikletle kamyonet çarpıştı: 2 ölü
Giresun'da motosikletle kamyonet çarpıştı: 2 ölü
Trabzonspor'a Antalyaspor engeli
Trabzonspor'a Antalyaspor engeli
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi
Savunma sanayiinde tarihi eşik: Kişi başı ihracat 100 bin dolara ulaştı
Savunma sanayiinde tarihi eşik: Kişi başı ihracat 100 bin dolara ulaştı
Rusya: Ukrayna'da bir haftada 7 yerleşim birimi kontrolümüze geçti
Rusya: Ukrayna'da bir haftada 7 yerleşim birimi kontrolümüze geçti
Sanatçı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Sanatçı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Rusya'dan Türkiye açıklaması! "Ortağımız" diyerek ilan etti!
Rusya'dan Türkiye açıklaması! "Ortağımız" diyerek ilan etti!
İzmir'in dört ilçesinde "çamurlu su" kesintisi
İzmir'in dört ilçesinde "çamurlu su" kesintisi
Trump'tan İran açıklaması: Umarım anlaşırız!
Trump'tan İran açıklaması: Umarım anlaşırız!
Galatasaray'ın Juventus maçlarının günleri ve saatleri açıklandı
Galatasaray'ın Juventus maçlarının günleri ve saatleri açıklandı