İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Resmi şartlar henüz açıklanmadı ancak İlk Evim Konut Kredisi'nden yararlanabilmek için ilk kez konut alıyor olmak, üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmaması, satın alınacak şehirde ikamet edilmesi ve son bir yıl içinde konut satışı yapılmamış olması gibi kriterlerin aranması bekleniyor. Ayrıca başvuru sahibinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bunu belgelemesi de muhtemel şartlar arasında yer alıyor.