İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar
İlk kez ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın merakla beklediği "İlk Evim Konut Kredisi" hakkındaki detaylar netleşmeye başladı. Kredinin 1.20 faiz ve 180 ay vade ile verilmesi bekleniyor. İşte İlk Evim Konut Kredisi'nde örnek hesaplamalar.
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Orta Vadeli Program kapsamında hazırlıkları süren İlk Evim Konut Kredisi kampanyası, 2026'ya girilirken ev sahibi olmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği başlıklardan biri haline geldi.
Sadece ilk kez konut alacaklara yönelik planlanan düşük faizli kredi desteğinde faiz oranı ve vade süresine ilişkin detaylar netleşmeye başlarken, örnek hesaplamalar da dikkat çekiyor.
FAİZ ORANI YÜZDE 1,20, VADE 180 AYA KADAR
Ekonomi yönetimi tarafından Finansal İstikrar Komitesi'nde ele alınan İlk Evim Kredisi kampanyasında, konut kredisi faiz oranlarının yaklaşık yüzde 1,20 seviyesine çekilmesi planlanıyor. Kampanya kapsamında vade süresinin ise 180 aya kadar uzatılması öngörülüyor. Mevcut piyasa koşullarında yüzde 2,65 seviyelerinde olan konut kredisi faizleriyle kıyaslandığında, yeni kampanya ciddi bir maliyet avantajı sunuyor.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Resmi şartlar henüz açıklanmadı ancak İlk Evim Konut Kredisi'nden yararlanabilmek için ilk kez konut alıyor olmak, üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmaması, satın alınacak şehirde ikamet edilmesi ve son bir yıl içinde konut satışı yapılmamış olması gibi kriterlerin aranması bekleniyor. Ayrıca başvuru sahibinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bunu belgelemesi de muhtemel şartlar arasında yer alıyor.