Elektronik mühendisi, kripto para bağımlılığından böyle kurtuldu

Bir dönem yaşadığı işsizlik ve mesleki tatminsizlik nedeniyle kripto para ve sanal kumar bağımlılığına sürüklenen elektronik mühendisi B.Y, Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) aldığı psikolojik ve sosyal destekle bu zorlu süreci geride bıraktı.

Abone ol

Askerliğini yaptıktan sonra bir süre iş bulamayan, pandemi döneminde mesleği dışında bir işte çalışmak zorunda kalan ve daha sonra kendi işini yaptığı süreçte de tatminsizlik yaşayan B.Y, kripto yatırımlar ve sanal kumara yöneldi.

B.Y, kontrol edebileceğini düşündüğü bu alanlarda hiç farkına varmadan bağımlılık sarmalına bulaştı.

Artan borçları ve eve gelen icra kağıdıyla ailesinin de durumu öğrenmesi üzerine destek arayışına giren B.Y, tütün, alkol, madde, internet ve kumar oynama ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere destek sağlayan YEDAM'a başvurdu.

B.Y, burada aldığı psikolojik ve sosyal destekle hem bağımlılığını kabullendi hem de hayatını yeniden düzene koymaya başladı.

"Zamanla bir kayba, içine çeken bir girdaba dönüştü"

YEDAM desteğiyle aştığı bu zorlu süreci AA muhabirine anlatan B.Y, askerlik dönüşünde iş bulamadığını, pandemi başlayınca da kendi mesleğiyle alakasız bir işte 2,5,-3 yıl kadar çalıştığını, sonrasında bu işi de bıraktığını söyledi.

Daha sonra mesleğiyle alakalı bir işe başladığını ancak tatmin olmadığını, yeterliliklerine ilişkin daha kaliteli işlerde çalışmak istediğini ifade eden B.Y, sanal kumar bağımlılığına sürüklenme sürecini şöyle anlattı:

"Buradaki problem sadece sanal kumar değil, kolay erişilebilir olan her şey. Bunun içerisinde kripto da var. Tecrübesiz olanlar için borsa da var. Mesleki deneyimlerimi bir yerde uygulamaya dökemedim. Eğitim hayatım sonucunda istediğimi elde edemedim. Bu sebeple bir arayış içerisine girdim. Oradaki bir açığı kapatmayı düşündüm. İlk başta kriptoyla başladım. Bu bir bağımlılığa dönüştüğünde farkına varmadım."

B.Y, bilgisayar ve teknolojiyle ilişkili bir alanda çalıştığı için bu süreci kontrol edebileceğini düşündüğünü ancak tam tersi bir durumla karşılaştığını söyledi.

Kriptodan sonra sanal kumarın da devreye girdiğini, bir süre sanal oyunlar oynadığını aktaran B.Y, "Bunların hepsi zamanla bir kayba, içine çeken bir girdaba dönüştü." dedi.

"Zamanla işler tersine döndüğünde sürekli borçlandım"

Sürecin finansal boyutunun giderek ağırlaştığını belirten B.Y, "Kazandığımda bol keseden elimdeki parayı harcayabiliyordum. Bu belki de bana biraz tatlı geldi. Zamanla işler tersine döndüğünde sürekli borçlandım. Kimseye, şahıslara borçlanmadım ama bankalarla sürekli ilişkili oldum, kredi borcu, kredi kartı borcu. Bu şekilde bir döngüye girdim." diye konuştu.

B.Y, bu durumu bir süre ailesinden sakladığını kaydederek, "Eve bir icra kağıdı gelince ailem de haliyle öğrenmiş oldu. O günden sonra da hiçbir şekilde bulaşmadım. Bana yardımcı oldular, üzerimde bir miktar borç da kaldı. Onu da kendim düzenli olarak ödüyorum." açıklamasını yaptı.

Bağımlı olduğunu YEDAM'a başvurduğunda anladığını belirten B.Y, "Bu sıkıntılı süreç içerisinde bu bağımlılık olarak değil de bir çıkış yoluydu benim için. Sürekli gizlediğimden dolayı da çırpındıkça battığımın farkında değildim. YEDAM'a başvurduktan sonra grup terapiler oldu. Farklı insanlardan farklı hikayeler dinleyince orada kesin kanıya varabildim, 'Bağımlıyım.' diyebildim." ifadelerini kullandı.

Destek sürecinde tekrar bulaşmamak için sosyal hayata karıştı

YEDAM'da ilk görüşmeden itibaren "gizlilik" ilkesinin uygulandığını ve bunun kendisini rahatlattığını dile getiren B.Y, buradaki danışmanlık hizmetlerinin ücretsiz olduğunu aktardı.

B.Y, YEDAM'da bireysel görüşmelerin yanı sıra grup terapilerine de katıldığını ve aldığı hizmetten memnun kaldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Görüşmelerde kısa vadeli hedeflerle ilerledik. Her görüşmenin sonunda ilk hedef bir sonraki görüşmeye kadar oynamamaktı. Herhangi bir sıkıntı anında 7/24 arayabileceğimizi söylediler. Kendi sürecimde canım çok sıkılırsa buna tekrar dönmeyeyim diye dışarı çıkıp insanların içine karıştım."

Kendisinde bağımlılık gözlemleyenlere Yeşilay'a başvurmaları önerisinde bulunan B.Y, Yeşilay'ın sadece alkol, sigara ve kumar bağımlılığıyla ilişkilendirildiğini ancak birçok bağımlılıkla ilgili de destek verdiğini, bağımlılıklara karşı önlem almak amacıyla insanların bilinçlenmek için de buraya gelebileceğini sözlerine ekledi.