Gazze'de 11 çocuk donarak can verdi

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte çocuk ölümlerinin arttığını açıkladı. BM’ye göre kış mevsiminin başlangıcından bu yana en az 11 çocuk soğuk hava nedeniyle yaşamını yitirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının Gazze'deki ailelerin sert kış koşullarıyla mücadeleye devam ettiğini aktardı.

Bu hafta bir çocuğun daha soğuktan donarak öldüğü ve kış mevsiminin başlangıcından bu yana bu şekilde ölen çocuk sayısının 11’e yükseldiği bilgisini paylaşan Haq, ekim ayından bu yana, BM ve ortaklarının on binlerce çadır dağıtarak yarım milyondan fazla insana barınak sağladığını, ancak söz konusu çadırların, özellikle kış mevsiminde sınırlı koruma sağlayabildiğinin altını çizdi.

Haq, “İnsanların çadırlara bağımlılığını sınırlamak için daha dayanıklı barınak çözümlerine yönelik çağrılarımızı sürdürüyoruz.” diyerek, insani yardım ve ticari malzeme girişinin sınırlandırılmadan sürdürülmesi ve daha da çeşitlendirilmesi gerektiğini belirtti.



İşgal altındaki Batı Şeria’daki gelişmelere de değinen Haq, son birkaç gündür Doğu Kudüs'teki okullarda ve sağlık merkezlerinde elektrik ve suyun kesildiğini ve bu durumun binlerce insana sağlanan hayati hizmetleri aksattığını vurguladı.

Haq, İsrail’in BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve uluslararası yardım kuruluşlarına getirdiği yasaklar dahil yardım ekiplerine yönelik sınırlamaları sona erdirmesi çağrısı yaparak, “Tüm insani yardım ortaklarımızın Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, engelsiz bir şekilde malzeme getirmelerine ve faaliyet göstermelerine izin verilmelidir.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL, ULUSLARARASI STK'LERİN RUHSATLARINI İPTAL EDİYOR

İsrail, Mart 2025'te kabul ettiği yeni uluslararası sivil toplum kuruluşu (STK) yasası kapsamında ülkede kaydını yenilemeyen kuruluşların 1 Ocak itibarıyla faaliyetlerinin sonlanacağını, 1 Mart itibarıyla da ülkeyi terk etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

Söz konusu yasaya göre İsrail, bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının lisanslarını yenilemesi ve bunu yaparken de tüm Filistinli çalışanlarının kimlik bilgilerini "güvenlik soruşturması için" sunmasını talep etmiş ancak uluslararası yardım kuruluşları İsrail'in bu listeleri, kişisel verilerin korunması prensibine aykırı şekilde keyfi kullanabileceği endişesini vurgulamıştı.

İsrail güçleri, ayrıca, 20 Ocak sabahı, 30 Ocak 2025'te faaliyetleri yasaklanan UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.