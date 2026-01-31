BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,60
ALTIN 6.788,96
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'a kar yağışı ne zaman geliyor? AKOM iki gün için uyardı

İstanbul'a kar yağışı ne zaman geliyor? AKOM iki gün için uyardı

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası yarın yurda giriş yapacak. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkisini gösterecek kar yağışı İstanbul'da da karla karışık yağmur olarak görülecek. AKOM İstanbul'da etkili olacak kar yağışı ile ilgili tarih verdi. İşte detaylar...

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgasının yurdu etkisi altına alacağını bildirdi. Trakya'dan giriş yapacak olan soğuklar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışına dönecek. Dondurucu soğuklar Trakya'nın ardından İstanbul'da etkisini göstermeye başlayacak.

KAR YAĞIŞI GELİYOR

AKOM yaptığı açıklamada, kar yağışı için tarih verdi. Değerlendirmede pazartesi ve salı günlerinde megakentte karla karışık yağmur görüleceği bildirildi. Yağışla birlikte sıcaklıkların da 1 dereceye kadar gerileyeceği bildirildi.

SICAKLIKLAR KIŞ DEĞERLERİNE KADAR İNECEK

Yapılan açıklamada "Gün içerisinde sıcaklıkların 11°C’ler civarında seyredeceği, yeni hafta başı (Pazartesi) itibari ile ise 5°C’ler civarı ve altına kış değerlerine gerileyeceği; beraberinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hazine 2025 gelirlerini duyurdu: Vergi dışı gelir 80,8 milyar lira
Hazine 2025 gelirlerini duyurdu: Vergi dışı gelir 80,8 milyar lira
“Bu şekilde konuşma” uyarısı yapılan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan açıklama
“Bu şekilde konuşma” uyarısı yapılan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan açıklama
İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı yükseliyor
İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı yükseliyor
MHP'den toplumsal mücadele çağrısı! Daha fazla dayanamayız
MHP'den toplumsal mücadele çağrısı! Daha fazla dayanamayız
Paketli gıdalar çocuklarda erken ergenliği ve ciddi hastalıkları tetikliyor
Paketli gıdalar çocuklarda erken ergenliği ve ciddi hastalıkları tetikliyor
Emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
Emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
CENTCOM'dan İran'a Hürmüz Boğazı uyarısı: Tansiyonu artırmaktan kaçının
CENTCOM'dan İran'a Hürmüz Boğazı uyarısı: Tansiyonu artırmaktan kaçının
CENTCOM'dan İran'a Hürmüz Boğazı uyarısı: Tansiyonu artırmaktan kaçının
CENTCOM'dan İran'a Hürmüz Boğazı uyarısı: Tansiyonu artırmaktan kaçının
O sahneye tepki yağdı! Eşref Rüya'da şiddet yine şaşırtmadı
O sahneye tepki yağdı! Eşref Rüya'da şiddet yine şaşırtmadı
Fatih Ürek'in vefatını muhabirlerden öğrendi! Şarkıcı Sıla neye uğradığını şaşırdı...
Fatih Ürek'in vefatını muhabirlerden öğrendi! Şarkıcı Sıla neye uğradığını şaşırdı...
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltına alındı
Aylar süren takip bitti: Serdar Sertçelik Türkiye’ye iade edildi
Aylar süren takip bitti: Serdar Sertçelik Türkiye’ye iade edildi