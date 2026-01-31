CENTCOM'dan İran'a Hürmüz Boğazı uyarısı: Tansiyonu artırmaktan kaçının

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda gerçekleştireceği askeri atış faaliyeti öncesi kritik bir uyarı yayımladı. Bölgedeki seyrüsefer özgürlüğüne dikkat çeken CENTCOM, Tahran’ı tansiyonu yükseltecek eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran ordusunun stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı ve çevresinde gerçekleştireceğini duyurduğu askeri atış faaliyetleri öncesinde resmi bir açıklama yayımlayarak "güvenlik" uyarısında bulundu. Açıklamada, bölgedeki seyrüsefer güvenliğinin korunması ve gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

BÖLGESEL GERİLİM VE GÜVENLİK UYARILARI

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı'nda icra etmeyi planladığı askeri tatbikata doğrudan atıfta bulunuldu. Açıklamada, Tahran yönetimine "tansiyonu artıracak eylemlerden sakınma" çağrısı yapılırken, askeri faaliyetlerin uluslararası standartlara uygun bir çerçevede yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Komutanlık, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun deniz tatbikatını şu kriterler dahilinde gerçekleştirmesini "tavsiye etti":

Güvenli ve profesyonel bir operasyonel süreç işletilmesi,

Uluslararası deniz trafiğinin aksatılmaması,

Seyrüsefer özgürlüğünün herhangi bir risk altına sokulmaması.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Haberde, Hürmüz Boğazı'nın küresel deniz ticareti ve enerji nakil hatları için taşıdığı kritik öneme dikkat çekildi. CENTCOM, bölgedeki istikrarın korunmasının dünya ticareti açısından hayati olduğunu belirterek, İran'ın bu stratejik noktada gerilimi tırmandırabilecek her türlü girişimden uzak durması gerektiğinin altını çizdi.