Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltına alındı

İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Hasan Can Kaya ve 'Reynmen' adlıyla bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş'ın olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı "Şafak Operasyonu" düzenlendi.

Ünlü isimler gözaltında

Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Hasan Can Kaya, Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Döndü Şahin, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar ve "Reynmen" mahlaslı Yusuf Aktaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler

Hasan Can Kaya
Yusuf Aktaş (Reymen)
Emirhan Çakal
Mert Eren Bülbül
Mazlum Aktür
Sıla Dündar
Döndü Şahin
Burak Güngör
Ahmet Can Dündar
Berkcan Güven
Fırat Yayla

