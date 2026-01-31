Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltına alındı

İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Hasan Can Kaya ve 'Reynmen' adlıyla bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş'ın olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı "Şafak Operasyonu" düzenlendi.

Ünlü isimler gözaltında

Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Hasan Can Kaya, Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Döndü Şahin, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar ve "Reynmen" mahlaslı Yusuf Aktaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler

Hasan Can Kaya

Yusuf Aktaş (Reymen)

Emirhan Çakal

Mert Eren Bülbül

Mazlum Aktür

Sıla Dündar

Döndü Şahin

Burak Güngör

Ahmet Can Dündar

Berkcan Güven

Fırat Yayla