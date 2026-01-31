Hakkında yakalama kararı çıkan Merve Taşkın Bali'den paylaştı...

TÜRKİYE'DEN AYRILMA KARARININ PERDE ARKASI

Taşkın, Türkiye'den ayrılma kararının arkasında yaşadığı psikolojik baskının yattığını da anlattı. Daha önce yaptığı bir paylaşımda geceleri uyuyamadığını, her kapı çaldığında polis korkusu yaşadığını ve olası bir gözaltı ihtimaline karşı hazırlıklı uyuduğunu söylemişti. Bu durumu daha fazla sürdüremediğini vurgulayan Taşkın, doğum gününde kendisine tek yön bir yurt dışı bileti aldığını açıklamıştı.

"YORULDUM, TÜKENDİM"

Yaşadığı sürecin kendisini psikolojik olarak yıprattığını ifade eden Taşkın, "Günlerimi böyle geçiremeyeceğimi fark ettim. Hiç denememek ve her geçen gün daha da tükenmek bana kötü hissettiriyordu" sözleriyle Türkiye'den ayrılış sürecini anlattı.