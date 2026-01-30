Eşi ve kızı ile sıcacık anlarını paylaştı! Gonca Vuslateri paylaştı...
Oyuncu Gonca Vuslateri ve eşi Levent Yaşar, mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Ünlü isim, sevimli kızı Asya Mone'nin yeni halini Instagram hesabından yayımladı.
''Ruhsar'', ''Canım Ailem'', ''Yalan Dünya'', ''Anne'', ''Bambaşka Biri'' gibi yapımlarda rol alan 39 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri, kariyeri ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Mart 2024'te uzun süredir aşk yaşadığı Levent Yaşar ile nikâh masasına oturan Gonca Vuslateri, 26 Nisan tarihinde kızı Asya Mone'yi kucağına almıştı. Oyuncu, ara vermeden setlere kaldığı yerden devam etmişti. Oyuncunun doğum sonrasında hızla verdiği kiloların sırrı merak konusu olmuştu.
Vuslateri, takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken, "22 kilo almıştım. Doğumdan sonra 23 kilo verdim. Soranlar olacaktır. Evet, böyle oldu" açıklamasında bulunmuştu.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, ilgi gören paylaşımlarına devam ediyor. Gonca Vuslateri, minik kızı Asya Mone'nin son halini Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.