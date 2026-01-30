Cinsiyet seçimi ve ilişkisi çok konuşulmuştu! Mike Raun hamile mi?
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran iddia, Mika Raun’un özel hayatına ilişkin yeni bir merak dalgasını da beraberinde getirdi.
Takipçiler ve magazin dünyasını yakından izleyenler, paylaşımları adım adım takip ederken “Gerçekte neler yaşanıyor?” sorusu gündemin merkezine oturdu. Her yeni paylaşım ve söylenti hızla yayılıyor. İşte detaylar…
MİKA RAUN HAMİLE Mİ?
Sosyal medya kullanıcıları, Mika Raun’un hamile olduğunu açıkladığını iddia ediyor. Ancak bu iddia bağımsız tıbbi onay almadığı için kesinlik taşımıyor. Dolayısıyla paylaşılan bilgiler şu an için doğrulanmamış olarak kabul edilmeli.
Bir diğer yandan fenomenin hamilelik adı altında yaptığı paylaşımlara tepkiler ise çığ gibi büyüyor. Mika Raun'un hamilelik efekti ile karnını şişirdiği bir videoda "Kocam bak bebeğimiz" dediği anlar "artık yeter" tepkilerine yol açtı.
HAMİLE OLMASI MÜMKÜN MÜ?
Uzmanlar, doğuştan erkek biyolojisine sahip bireylerde rahim ve yumurtalık olmadığı için kendi vücutlarıyla hamile kalmanın mümkün olmadığını belirtiyor. Deneysel rahim nakli çalışmaları mevcut olsa da sayıları çok az ve rutin bir uygulama değil. Dolayısıyla tıbbi olarak Mika Raun’un hamileliği şu an için mümkün görünmüyor.
MİKA'NIN SEVGİLİSİ KİM?
Mika Raun’un uzun süredir birlikte olduğu kişi Batu Can. 24 yaşındaki Batu Can, İstanbul’da doğmuş ve ailesi Sinoplu. Yazılım geliştiricisi olarak görev yapan Batu Can ve Mika Raun, sosyal medya üzerinden ilişkilerini takipçilerine gösteriyor.