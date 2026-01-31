Wilma Elles'in nafaka davasında karar! Göğüş'ün iki talebi de reddedildi...
İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen nafaka davasında, iş insanı Kerem Göğüş’ün eski eşi Wilma Elles hakkında yaptığı başvuru sonuçsuz kaldı. Göğüş, Elles’in ekonomik olarak kendisinden iyi olduğunu söyleyerek ödediği nafakanın kaldırılmasını talep etti. Mahkeme ise bu talebi reddetti.
Göğüş ayrıca, nafakanın kaldırılmaması halinde ödediği tutarın aylık 4 bin TL’ye düşürülmesini istedi. Mahkeme heyeti bu isteği de uygun bulmadı ve mevcut nafaka kararının devamına hükmetti.
Wilma Elles ile Kerem Göğüş, 2015 yılında ikiz çocukları Milat ve Melodi’yi dünyaya getirmişti.
Evliliklerini sonlandıran çiftin boşanma sürecinde mahkeme, Göğüş’ün eski eşine aylık 1.500 Euro nafaka ödemesine karar vermişti.
Günaydın'da yer alan habere göre, dava, İstanbul Aile Mahkemesi’nde taraf avukatlarının katılımıyla görüldü.
