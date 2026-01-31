Rojova bitti dedi yeni şimdi de hedefi açıkladı! Türkiye iki noktayı yok edecek

Suriye'de ordusunun operasyonları sonrası son sürat geri çekilmek zorunda kalan terör örgütü SDG, entegrasyonu da kabul etmek durumunda kaldı. Şam hükümeti ile SDG arasında varılan anlaşma sonrası Suriye'de Türkiye'nin istediğini aldığı belirtilirken, yeni hedefin Irak'taki Kandil ve Sincar olduğu iddia edildi.

10 Mart Mutabakatı'na ayak direyen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG, Suriye ordusunun düzenlediği operasyonlar sonrası, entegre olmayı kabul etti.

"ROJAVA PROJESİ TARİHE KARIŞTI; YENİ HEDEFLER KANDİL VE SİNCAR"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Rojava Projesi bu anlaşmayla tarihe karıştı. Suriye işi böylece halloldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bundan sonraki hedefi Kandil ve Sincar'dır. Çünkü Sincar'ı da ikinci bir Kandil'e çevirmeye çalışıyorlardı. Eğer bu faaliyetlerine devam edecek olurlarsa ilerleyen dönemde Türkiye bu iki noktayı da yok edecek. Buna da hep birlikte tanıklık edeceğiz." dedi.

ŞAM-SDG ANLAŞTI

Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 30 Ocak 2026'da anlaşmaya varıldı.

Anlaşma, kapsamlı bir ateşkes ve kademeli entegrasyon çerçevesini oluşturuyor.

Mutabakatın ana maddeleri;

Ateşkesin kalıcı olarak sağlanması ve askeri güçlerin temas hatlarından çekilmesi,

İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine konuşlandırılması, bu şehirlerde istikrarın tesis edilmesi,

Bölgedeki güvenlik güçlerinin (Asayiş vb.) entegrasyon sürecinin başlatılması,

SDG unsurlarının Suriye Savunma Bakanlığına bireysel katılımı, bilahare Haseke’de hükümet tarafından oluşturulacak tümenin çatısı altındaki tugaylarda görev almaları şeklinde askeri entegrasyonun başlatılması,

Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde Kobani tugayı oluşturulması,

Özerk yönetim kurumlarının Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu ve mevcut sivil personelin (memurların) kadroya alınması, istihdamlarının korunması,

Kürt halkının sivil, medeni ve eğitim haklarının düzenlenmesi ve garanti altına alınması,

Yerinden edilen kişilerin (Arap, Kürt ve diğer unsurlar) kendi bölgelerine güvenli dönüşünün sağlanması.

Bu maddeler, askeri, idari ve sivil boyutları kapsayan kapsamlı bir entegrasyon yol haritası sunuyor.

Askeri ve idari entegrasyonun tamamlanmasıyla;

Suriye’nin kuzeydoğusu dahil tüm toprakları merkezi yönetime bağlanacak,

Çatışma riski azalacak,

Enerji kaynakları, sınır kapıları ve güvenlik yapıları tek elden (Şam yönetimi tarafından) yönetilecek,

Yerinden edilen kişilerin güvenli dönüşü sağlanacak.

Bölgesel istikrar güçlenecek ve terör örgütlerinin (özellikle PKK/YPG ve IŞİD kalıntıları) hareket alanı ortadan kalkacaktır.

Ayrıca Suriye'de yaşanan bu olumlu gelişmeler, Terörsüz Türkiye sürecine de doğrudan olumlu yansıyacak. PKK/SDG'nin Suriye'deki varlığının sona ermesi, Türkiye'nin sınır güvenliği ve terörle mücadele kapasitesini güçlendirecek, bölgesel barışa katkı sağlayacak.

Bu gelişme, Suriye'nin yeniden inşası, mültecilerin geri dönüşü ve bölgesel barış için tarihi bir fırsat.