Hazine 2025 gelirlerini duyurdu: Vergi dışı gelir 80,8 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılına ait vergi dışı gelir verilerini kamuoyuyla paylaştı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri, kamu bankaları ve iştiraklerden elde edilen toplam gelir, yıl genelinde 80,8 milyar lira seviyesine ulaşarak bütçeye önemli bir kaynak sağladı.

Devletin vergi kalemleri haricinde elde ettiği gelirlerin ana omurgasını oluşturan vergi dışı gelirlerde 2025 yılı bilançosu açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı verilere göre, kamu iştiraklerinin karlılığı ve hasılat payları, yılın son çeyreğinde ivme kazanarak yıllık toplamda hedeflenen seviyeleri yakaladı.

SON ÇEYREKTE 35,9 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Yılın dördüncü çeyreği, Hazine’nin tahsilat kalemleri açısından oldukça verimli geçti. Ekim-Aralık dönemini kapsayan üç aylık süreçte toplam vergi dışı gelir 35 milyar 941 milyon 36 bin lira olarak hesaplandı. Bu dönemdeki aslan payını, kamu kuruluşlarından gelen temettü ödemeleri oluşturdu.

TEMETTÜ VE HASILAT PAYLARI LOKOMOTİF OLDU

Bakanlığın açıkladığı verilerin detaylarına bakıldığında, gelirlerin dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Temettü Gelirleri: KİT'ler, MKE AŞ, Türk Telekom, PTT ve diğer iştiraklerden sağlanan kâr payları, son çeyrekte 33,5 milyar lirayı buldu.

Hasılat Payları: KİT’lerin satış ve faaliyetleri üzerinden Hazine’ye aktarılan paylar 11,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Diğer Tahsilatlar: Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan küçük çaplı tahsilatlar ise 43 bin lira ile kayıtlara geçti.