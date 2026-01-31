Paketli gıdalar çocuklarda erken ergenliği ve ciddi hastalıkları tetikliyor

Market raflarında çocukları cezbeden renkli paketler, aslında birer kimyasal depo gibi çalışıyor. Paketli gıdaların içindeki katkı maddelerinin çocukları obezite ve kanser riskine sürüklediğini belirten Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ, “En büyük tehlike bu ürünler hormonal dengeyi bozarak kızlarda 8, erkeklerde 9 yaşından önce ergenliği başlatabiliyor” dedi.

Çocukların sık tükettiği paketli ve katkı maddeli gıdalar, sanıldığından çok daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ, ebeveynleri uyararak obeziteden hiperaktiviteye, alerjiden erken ergenliğe kadar uzanan tehlike zincirini anlattı.

RENKLENDİRİCİLERDEN “ÇİN TUZU”NA KADAR RİSK BÜYÜK

Katkı maddelerinin başında renklendiriciler, koruyucular ve tat artırıcıların geldiğini belirten Doç. Dr. Çağ, Paketli gıdalarda en sık karşılaştığımız maddeler renklendiriciler, sodyum benzoat içeren koruyucular ve ‘Çin tuzu’ olarak bilinen monosodyum glutamattır. Ayrıca stabilizatör ve emülgatörler de bu ürünlerde yaygın olarak bulunur. Katkı maddelerinin çocuklar üzerindeki etkileri hafife alınmamalı. Bu maddeler alerjik reaksiyonlara, hatta anafilaksiye kadar gidebilen tablolara yol açabilir. Astım atakları, büyüme ve gelişme geriliği, hiperaktivite, davranış bozuklukları, uyku problemleri ve baş ağrıları görülebilir” diye konuştu.

OBEZİTEYLE BAŞLIYOR, METABOLİK SENDROMA KADAR GİDİYOR

Katkı maddeli gıdaların obezite riskini de ciddi şekilde artırdığına dikkat çeken Çağ, obezitenin tek başına bir sorun olmadığını belirterek, “Obezite; hipertansiyonla seyreden metabolik sendrom, ilerleyen yaşlarda kanser riskinin artması, bağırsak florasının bozulması gibi birçok problemi beraberinde getirir. Erken ergenlik de bu beslenme alışkanlıklarıyla yakından ilişkilidir. Kız çocuklarında 8 yaşından, erkek çocuklarında ise 9 yaşından önce ergenlik belirtilerinin başlaması erken ergenlik olarak kabul edilir. Kızlarda göğüs tomurcuklanması, erkeklerde testis hacminin artması ilk belirtilerdir” dedi.

KİMYASAL MARUZİYET VE AĞIR METALLERE DİKKAT

Erken ergenlikte sadece beslenmenin değil çevresel faktörlerin de etkili olduğunu söyleyen Çağ, “Arsenik, kurşun, cıva gibi ağır metaller; bisfenol A ve fitalat içeren ürünler ciddi risk oluşturur. Kimyasal maruziyetten çocuklarımızı mutlaka uzak tutmalıyız” dedi. Ailelere çağrıda bulunan Doç. Dr. Yakup Çağ, sözlerini şöyle tamamladı: “Özellikle 3 yaş altındaki çocuklara katkı maddesi içeren gıdalar kesinlikle verilmemeli. Paketli ürünlerde E100, E200 gibi E kodları mutlaka kontrol edilmeli. CE ve TSE belgesi olmayan ürünlerden uzak durulmalı.”