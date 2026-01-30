Özlem Zengin CHP'nin 'emekli maaşı' teklifini İsmail Saymaz'a açıkladı

Gazeteci İsmail Saymaz, gariban eleştirisi sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kendisini aradığını belirterek, "Meclis'te demişki CHP'liler 'maaşı 23 bin TL yapın hemen geçirelim'. Bunu ilk kez duyuyorum. CHP'liler açıklama yaparsa sevinirim." dedi.

TBMM'de emekli maaşı tartışmaları sırasında emeklilere yönelik "gariban" ifadesi nedeniyle tartışılan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eleştirilere yanıt verdi.

Halk TV'de yayınlanan "Para siyaset" programında konuşan İsmail Saymaz, eleştiri yönelttiği Zengin'in, yayın sonrası kendisini aradığını açıkladı.

"Garip gureba diyeceğime gariban demişim"

Gariban eleştirisi için Zengin'in "Meclis'te olay çığrından çıkınca garip gureba diyeceğime gariban demişim" dediğini aktaran Saymaz, Zengin'in CHP'nin emeklilerle ilgili şaşırtan teklifini paylaştı:

"Meclis'te demişki CHP'liler 'maaşı 23 bin TL yapın hemen geçirelim'. Bunu ilk kez duyuyorum. CHP'liler açıklama yaparsa sevinirim. 'Hatta arka tarafta genel kurul dışında bana 500 defa dediler bunu. Söyler misin 23 bin TL ile 20 bin TL arasındaki fark nedir? Niye 50 bin TL demiyorlar. Çünkü onlar da biliyor böyle olursa emeklilik sistemi çökecek. 17 milyon emekli 34 milyon çalışan var. Normalda 1'e 4 iken bizde 1'e 2 durumda. Bu insanlar asıl bizim seçmenimiz. Ekonomimizin biraz toparlanması lazım. 2026'nın ikinci döneminde bir iyileştirme 2026'dan sonra daha iyisini mutlama yapmamız lazım' diyor."