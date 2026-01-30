BIST 13.815
DOLAR 43,50
EURO 51,88
ALTIN 7.088,78
HABER /  MEDYA

Özlem Zengin CHP'nin 'emekli maaşı' teklifini İsmail Saymaz'a açıkladı

Özlem Zengin CHP'nin 'emekli maaşı' teklifini İsmail Saymaz'a açıkladı

Gazeteci İsmail Saymaz, gariban eleştirisi sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kendisini aradığını belirterek, "Meclis'te demişki CHP'liler 'maaşı 23 bin TL yapın hemen geçirelim'. Bunu ilk kez duyuyorum. CHP'liler açıklama yaparsa sevinirim." dedi.

Abone ol

TBMM'de emekli maaşı tartışmaları sırasında emeklilere yönelik "gariban" ifadesi nedeniyle tartışılan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eleştirilere yanıt verdi.

Halk TV'de yayınlanan "Para siyaset" programında konuşan İsmail Saymaz, eleştiri yönelttiği Zengin'in, yayın sonrası kendisini aradığını açıkladı.

"Garip gureba diyeceğime gariban demişim"

Gariban eleştirisi için Zengin'in "Meclis'te olay çığrından çıkınca garip gureba diyeceğime gariban demişim" dediğini aktaran Saymaz, Zengin'in CHP'nin emeklilerle ilgili şaşırtan teklifini paylaştı:

"Meclis'te demişki CHP'liler 'maaşı 23 bin TL yapın hemen geçirelim'. Bunu ilk kez duyuyorum. CHP'liler açıklama yaparsa sevinirim. 'Hatta arka tarafta genel kurul dışında bana 500 defa dediler bunu. Söyler misin 23 bin TL ile 20 bin TL arasındaki fark nedir? Niye 50 bin TL demiyorlar. Çünkü onlar da biliyor böyle olursa emeklilik sistemi çökecek. 17 milyon emekli 34 milyon çalışan var. Normalda 1'e 4 iken bizde 1'e 2 durumda. Bu insanlar asıl bizim seçmenimiz. Ekonomimizin biraz toparlanması lazım. 2026'nın ikinci döneminde bir iyileştirme 2026'dan sonra daha iyisini mutlama yapmamız lazım' diyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Fenomen Merve Taşkın hakkında yakalama kararı
Fenomen Merve Taşkın hakkında yakalama kararı
CHP lideri Özgür Özel'den Özlem Çerçioğlu'nun suç duyurusuna yanıt
CHP lideri Özgür Özel'den Özlem Çerçioğlu'nun suç duyurusuna yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye?
Kars'ta kaza: Otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
Kars'ta kaza: Otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
İsrail ordusu: Refah Sınır Kapısı, 1 Şubat'ta sınırlı sayıda yayanın çift yönlü geçişine açılacak
İsrail ordusu: Refah Sınır Kapısı, 1 Şubat'ta sınırlı sayıda yayanın çift yönlü geçişine açılacak
Bahis soruşturması: 304 antrenör PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturması: 304 antrenör PFDK'ye sevk edildi
Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Yarıyıl tatili sona eriyor, okullarda ders zili yeniden çalacak
Yarıyıl tatili sona eriyor, okullarda ders zili yeniden çalacak
Yarıyıl tatili sona eriyor, okullarda ders zili yeniden çalacak
Yarıyıl tatili sona eriyor, okullarda ders zili yeniden çalacak
Katılım Finans Kefalet Destek Programı kamuoyuna tanıtıldı
Katılım Finans Kefalet Destek Programı kamuoyuna tanıtıldı
ABD Başkanı Trump, Fed başkanlığı için adayını açıkladı
ABD Başkanı Trump, Fed başkanlığı için adayını açıkladı