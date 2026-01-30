BIST 13.784
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulaşım altyapısında gelinen son noktayı rakamlarla paylaştı. Erdoğan "23 yılda bölünmüş yollarla birbirine bağlanan il sayımızı 77'ye, bölünmüş yol uzunluğumuzu ise 30 bin 49 kilometreye çıkardık." dedi. Muhalefeti de eleştiren Erdoğan "Yolsuzluk yapmadıysanız, rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye? " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"nde konuştu. Erdoğan şunları kaydetti:

"23 yılda bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin 49 kilometreye çıkardık"

"23 yılda bölünmüş yollarla birbirine bağlanan il sayımızı 77'ye, bölünmüş yol uzunluğumuzu ise 30 bin 49 kilometreye çıkardık.

Bütün bu yolları yaparak ulaşımda nakit ve yakıt israfını önledik. Araç yıpranmalarını en aza indirdik. Hayatın her alanında ilave katma değer üretilmesini sağladık. Şehirlerarası seyahat eziyet olmaktan çıktı. Otobanlarlar, YHT'lerle, Marmaray, Avrasya Tüneli ve Yavuz Selim Köprüsü ile nice devasa yatırımlarla Türkiye bölgesinin en avantajlı ülke haline geldi.  Yol kusurundan kaynaklanan kaza oranını neredeyse 0'a indirdik. Bunun değeri, maliyeti, kazancı parayla ölçülemez.

"Taş üstüne taş koymaktan acizler"

 Taş üstüne taş koymaktan acizler, para kuleleri, baklava kutuları, rüşvet çarkları dışında bizim meselemiz diyebilecekleri hiçbir icraatleri yok.  Belediyeler üzerinden bir deli dumrul düzeni kurup önlerine geleni haraca bağlamışlar, belediyeye işi düşenin adeta iliğini kurutmuşlar.

Yola, köprüye, kavşağa, metroya, otobüse harcanması gereken kaynakları iç edip orada, burada keyif sürmüşler. Yolsuzluk yapmadıysanız, rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye? Hukuku çiğnemediyseniz adaletin tecellisinden niçin tedirgin oluyorsunuz?

