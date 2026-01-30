Yarıyıl tatili sona eriyor, okullarda ders zili yeniden çalacak

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için tatil sona erdi. İki haftalık dinlenme sürecinin ardından, 2 Şubat Pazartesi günü tüm kademelerde eğitim maratonu kaldığı yerden devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm resmi ve özel okullarda ikinci dönem heyecanı başlıyor. Yarıyıl tatilinde enerji depolayan öğrenciler, Haziran ayına kadar sürecek olan yoğun bir akademik takvime adım atıyor. İkinci dönem, özellikle sınav grupları için yılın en kritik virajı olarak görülüyor.

SINAV MARATONUNDA KRİTİK TARİHLER NETLEŞTİ

Milyonlarca ortaokul ve lise son sınıf öğrencisi için ikinci dönem, sadece bir ders süreci değil, aynı zamanda geleceklerini şekillendirecek sınavlara hazırlık kampı anlamı taşıyor.

LGS Heyecanı: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava girecek 8. sınıf öğrencileri, 14 Haziran tarihinde ter dökecek.

YKS Maratonu: Üniversite adayları için büyük gün ise Haziran’ın üçüncü haftası. 20 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleştirilecek.

UZMANLARDAN "İKİNCİ DÖNEM" REÇETESİ

Eğitim uzmanları, özellikle sınav adayları için bu dönemin "koşu temposunun artırılması gereken" bir evre olduğunu vurguluyor. Rehberlik servisleri, okulların açılmasıyla birlikte sınav kaygısını yönetme ve motivasyon odaklı programlarını yoğunlaştıracak.

OKULA UYUM SÜRECİNE DİKKAT

Pazartesi günü başlayacak eğitim maratonunda özellikle küçük yaş grupları için "okula uyum" süreci kritik önem taşıyor. MEB, ikinci dönemin ilk haftasında sosyal etkinlikler ve oyun temelli derslerle öğrencilerin okula adaptasyonunu hızlandırmayı hedefliyor. 2025-2026 eğitim yılı, 26 Haziran’da karnelerin alınmasıyla resmen sona erecek ve öğrenciler uzun yaz tatiline başlayacak.