Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İran'a yönelik askeri müdahaleye karşıyız

İranlı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşı olduğumuzu her fırsatta muhataplarımıza aktardık. İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın İran halkı tarafından barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz." dedi. Arakçi de "Müzakereye de savaşa da hazırız" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi. Arakçi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından Bakan Fidan ve İranlı mevkidaşı Arakçi, ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizin istikrar ve güvenliği dış politikamızın temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretmemiz gerektiğini savunuyoruz. Bu çerçevede komşumuz İran'ın huzur ve refahı hem bizim hem bölgemiz için büyük önem taşımaktadır. İran'da yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Protestolarda meydana gelen ölümler nedeniyle derin üzüntü duyduğumuzu ve İran halkına başsağlığı dileklerimizi yinelemek isterim. Hadiselerin büyük ölçüde yatışması memnuniyet vericidir. İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz. Diğer taraftan PKK terör örgütünün gelişen olaylardan fırsat istifade etmeye çalıştığını gördük. Bu durum PKK/PJAK terör örgütünün sadece Türkiye için değil İran için de tehlike olduğunu göstermiştir.PKK terör örgütü ile ortak mücadele sergilememiz gerektiğini bu vesileyle hatırlatmak istiyorum.

"İRAN'A YÖNELİK ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ"

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin tekrar başlaması hayati önem taşıyor. Müzakereler aynı zamanda İran yönelik yaptırımların kaldırılmasın ve İran'ın uluslararası ekonomik sistem ile bütünleşmesinin yolunu açacaktır. Bu adımlar tüm taraflara önemli kazanımlar sağlayacaktır. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm muhataplarımıza, İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşı olduğumuzu her fırsatta dile getirdik. Sayın cumhurbaşkanımız da Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'a yönelik askeri müdahaleye karşı olduğumuzu buradan tekrar ediyoruz ve bunun işe yarayacağına inanmıyoruz.

"İSRAİL'İN ABD'Yİ İRAN'A SALDIRIYA İKNA ETMEYE ÇALIŞTIĞINI GÖRMEKTEYİZ"

Bölge ülkeleri huzur, istikrar ve barış istemektedir. Bu bağlamda tarafları barış masasına davet ediyoruz. Öte yandan İsrail'in, ABD'yi İran'a askeri saldırı düzenleme ikna etmeye çalıştığını da görmekteyiz.İsrail'in bu çabaları, bölgemizin kırılgan istikrarına büyük zarar verme potansiyeli taşımakta. ABD yönetiminin sağ duyulu davranarak buna müsade etmeyeceğini düşünüyoruz. İsrail, bölgedeki istikrarsızlaştırma politikalarına son vermelidir."

"MÜZAKERELERE AÇIĞIZ"

İran Dışişişleri Bakanı Arakçi "Haziran ayında bir hezimete uğradılar. Bu tecrübeyi tekrar yaşamak isterlerse yine aynı sonuca ulaşacaklar. İran müzakereyi istiyor ancak müzakereye tehditle başlanmaz. İran hiçbir zaman diplomasiyi bir kenara bırakmamıştır ve bırakmayacaktır" ifadelerini kullandı.