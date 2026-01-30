Zelenskiy'den Putin'e açık kapı: Kiev'e gelsin

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Kiev'e davet edebileceğini açıkladı.

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev’de düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin soruları cevapladı. Savaşın sona ermesini istediklerini dile getiren Zelenskiy, "Savaşa gerçek bir son verecek ama kesinlikle Ukrayna'nın toprak bütünlüğünde değişiklik içermeyen uzlaşmalara hazırız." ifadesini kullandı.

ÜÇLÜ MÜZAKERELERİN YERİ VE TARİHİ DEĞİŞEBİLİR

Zelenskiy, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de üçlü müzakerelerin yapıldığını anımsattı.

Bir sonraki üçlü görüşmenin 1 Şubat'ta tekrar BAE'de yapılmasının planlandığını dile getiren Zelenskiy, "Ancak toplantıların tarihi veya yeri değişebilir. Çünkü bizim görüşümüze göre, Amerika ve İran arasında bir şeyler oluyor. Bu konular muhtemelen tarihi de etkileyebilir." dedi.

Zelenskiy, yeni toplantının ayrıntılarıyla ilgili ABD ve Rusya tarafından haber beklediklerini belirterek, "Bildiğimize göre, Rusya ve Amerika zaten bu konu üzerinde temaslarda bulundu." diye konuştu.

"RUSYA ENERJİ ALTYAPIMIZA SALDIRMAZSA BİZ DE SALDIRMAYACAĞIZ"

ABD'nin, Abu Dabi'deki üçlü görüşmeler sırasında Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmasını gündeme getirdiğini ancak bu konuda bir anlaşma yapılmadığını kaydeden Zelenskiy, "Bizimle Rusya arasında bu konuda doğrudan bir diyalog, doğrudan bir anlaşma olmadı." dedi.

Enerji altyapılarına yönelik ateşkesin sağlanmasının ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimi olduğunu anlatan Zelenskiy, "Rusya bizim enerjimize, sanayimize veya herhangi bir altyapımıza saldırmazsa biz de onların enerji altyapısına saldırmayacağız." ifadelerini kullandı.

"PUTİN'İ KİEV'E DAVET EDEBİLİRİM"

Zelenskiy, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme için kendisini Moskova'ya davet ettiğine" ilişkin açıklamasını da değerlendirdi.

Moskova'ya gitmesinin mümkün olmayacağını vurgulayan Zelenskiy, "Elbette, Putin ile Moskova'da görüşmem imkansız. Bu, Putin ile Kiev'de görüşmekle aynı şeydir. Onu Kiev'e de davet edebilirim, gelsin. Elbette, karar verirse onu kamuoyuna açık bir şekilde davet edebilirim." diye konuştu.

ABD yönetiminin ulusal güvenlik gerekçesiyle topraklarına katmak istediği Grönland'a ilişkin gelişmelere de değinen Zelenskiy, "Bana göre, Grönland ile ilgili hikaye o kadar özel bir hikaye ki, yarın bunu kullanarak bizden toprak alabilirler ve hukuken tanıyabilirler. Buna bu şekilde bakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu. Zelenskiy, Ukrayna için şubat ve martın, süren savaş nedeniyle "ağır" geçebileceğine işaret etti.