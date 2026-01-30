BIST 13.784
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler belli oldu. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti. Play-off maçları 17-18 ve 24-25 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray, bu turda Juventus'u elemesi halinde son 16 turunda 2 İngiliz devinden biriyle eşleşecek.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda yapacak.

Galatasaray Juventus'u elerse...

Galatasaray, bu turda Juventus'u elemesi halinde son 16 turunda İngiltere'nin Tottenham ya da Liverpool takımıyla eşleşecek.

Turnuvada son 16 play-off turu maçları 17-18 ve 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak. "Devler Ligi"ni kazanan takım ise 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan başkenti Budapeşte'deki final maçıyla belli olacak.

Son 16 play-off turunda eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Galatasaray - Juventus
Borussia Dortmund - Atalanta
Olympiakos - Bayer Leverkusen
Benfica - Real Madrid
Bodo/Glimt - Inter
Monaco - PSG
Karabağ - Newcastle United
Club Brugge - Atletico Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat
Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart
Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan
Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs (Budapeşte)

