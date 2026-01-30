Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler belli oldu. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti. Play-off maçları 17-18 ve 24-25 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray, bu turda Juventus'u elemesi halinde son 16 turunda 2 İngiliz devinden biriyle eşleşecek.

Abone ol

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda yapacak.

Galatasaray Juventus'u elerse...

Galatasaray, bu turda Juventus'u elemesi halinde son 16 turunda İngiltere'nin Tottenham ya da Liverpool takımıyla eşleşecek.

Turnuvada son 16 play-off turu maçları 17-18 ve 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak. "Devler Ligi"ni kazanan takım ise 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan başkenti Budapeşte'deki final maçıyla belli olacak.

Son 16 play-off turunda eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Galatasaray - Juventus

Borussia Dortmund - Atalanta

Olympiakos - Bayer Leverkusen

Benfica - Real Madrid

Bodo/Glimt - Inter

Monaco - PSG

Karabağ - Newcastle United

Club Brugge - Atletico Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat

Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart

Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan

Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs (Budapeşte)