BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,77
ALTIN 7.075,52
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de ayrılık! Genç futbolcu Çaykur Rizespor'a transfer oldu

Fenerbahçe'de ayrılık! Genç futbolcu Çaykur Rizespor'a transfer oldu

Fenerbahçe Kulübü, futbolcularından Emir Ortakaya'nın Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu.

Abone ol

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ikas Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği duyuruldu. Oyuncunun kalıcı transferi konusunda da Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de ayrılık! Genç futbolcu Çaykur Rizespor'a transfer oldu - Resim: 0

Emir Ortakaya, bu sezon Eyüpspor formasıyla 9 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına çıktı.

İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Öğretmenini hamile bırakan gençten mahkemede skandal çıkış: ''Bunu ben başlattım''
Foto Galeri Öğretmenini hamile bırakan gençten mahkemede skandal çıkış: ''Bunu ben başlattım'' Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Necip Hablemitoğlu suikastı davasında tutuklu sanık kalmadı
Necip Hablemitoğlu suikastı davasında tutuklu sanık kalmadı
Belçika'dan radikal karar! Bu suçları işleyenler vatandaşlıktan atılacak...
Belçika'dan radikal karar! Bu suçları işleyenler vatandaşlıktan atılacak...
Konyaspor'un genç takım otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Konyaspor'un genç takım otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü
Cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü
Mersin'de kuvvetli sağanak! Dereler taştı araçlar su altında kaldı...
Mersin'de kuvvetli sağanak! Dereler taştı araçlar su altında kaldı...
Karabük'te "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
Karabük'te "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
Özlem Zengin CHP'nin 'emekli maaşı' teklifini İsmail Saymaz'a açıkladı
Özlem Zengin CHP'nin 'emekli maaşı' teklifini İsmail Saymaz'a açıkladı
Fenomen Merve Taşkın hakkında yakalama kararı
Fenomen Merve Taşkın hakkında yakalama kararı
CHP lideri Özgür Özel'den Özlem Çerçioğlu'nun suç duyurusuna yanıt
CHP lideri Özgür Özel'den Özlem Çerçioğlu'nun suç duyurusuna yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye?
Kars'ta kaza: Otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
Kars'ta kaza: Otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
İsrail ordusu: Refah Sınır Kapısı, 1 Şubat'ta sınırlı sayıda yayanın çift yönlü geçişine açılacak
İsrail ordusu: Refah Sınır Kapısı, 1 Şubat'ta sınırlı sayıda yayanın çift yönlü geçişine açılacak