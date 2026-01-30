BIST 13.838
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na EVAR işlemi uygulandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na EVAR işlemi uygulandığı duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Karın aort damarında 2017 yılında saptanan genişleme nedeniyle 'stent greft' uygulanan federasyon başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu'na, geçtiğimiz günlerde yapılan kontrollerinde yeniden müdahale gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine başkanımız Hacıosmanoğlu'na, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde Prof. Dr. Cemil Selim İşbir tarafından kapalı yöntemle EVAR işlemi uygulanmış ve daha önce yerleştirilen 'stent greft'te revizyon gerçekleştirilmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından hastanede yakından takibi yapılan Hacıosmanoğlu, sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

