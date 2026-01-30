BIST 13.784
İsrail ordusu: Refah Sınır Kapısı, 1 Şubat'ta sınırlı sayıda yayanın çift yönlü geçişine açılacak

İsrail ordusu, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı 1 Şubat'ta kısmi olarak, yalnızca "sınırlı sayıda" yayanın çift yönlü geçişine açacağını duyurdu.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nden (COGAT), Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek noktası Refah Sınır Kapısı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze Şeridi'ne giriş ve çıkışların, Mısır'la koordinasyon halinde ve Avrupa Birliği misyonunun gözetiminde İsrail'den geçiş izni alacak Filistinliler için geçerli olacağı belirtildi.

Mısır ve bölgedeki Avrupa Birliği misyonu ile koordinasyon halinde yürütülecek sürecin, Ocak 2025'te uygulanan mekanizmayla benzerlik taşıdığı da ifade edildi.

Saldırılar sırasında bölgeden çıkan Filistinlilerin ise "güvenlik kontrolünden" sonra İsrail'in izin vermesi halinde sınır kapısından Gazze'ye girebilecekleri aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN, sınır kapısından günlük giriş ve çıkış yapacak kişi sayısı konusunda Kahire ve Tel Aviv arasında anlaşmazlık yaşandığını yazmıştı.

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de başlayan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail ordusu Gazze içinde "Sarı Hat" ismi verilen ve sınır kapısının da içinde yer aldığı Refah bölgesini işgal ediyor.

İsrail'in, Mayıs 2024'ten bu yana kapalı tuttuğu ve kendi kontrolünde bulundurduğu Mısır-Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı açması ve insani yardımların kararlaştırılan miktarlarda bölgeye girişine izin vermesi de anlaşmanın ilk aşamasındaki taahhütler arasında yer alıyor.

