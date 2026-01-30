Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Livakovic eski takımına gitti

Fenerbahçe, sezon başında Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic'in takıma geri döndüğünü ve Dinamo Zagreb'e geçici transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İspanya’nın Girona kulübünde kiralık olarak forma giyen kalecimiz Dominik Livakovic’in sezon sonuna kadar olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı görüşmeler neticesinde feshedilmiş olup, oyuncumuzun sezon sonuna kadar GNK Dinamo Zagreb’e geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."