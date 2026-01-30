BIST 13.838
Belçika'dan radikal karar! Bu suçları işleyenler vatandaşlıktan atılacak...

Belçika Federal Parlamentosu, cinayet, cinsel saldırı ve organize suçlar gibi ağır suçlardan hüküm giyen kişilerin vatandaşlıktan çıkarılabilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını kabul etti. Yeni düzenlemeyle birlikte mahkemeler, özellikle çifte vatandaşlığa sahip kişiler üzerinden uygulanacak.

Belçika Federal Parlamentosu, ağır suçlardan hüküm giyen kişilerin vatandaşlıktan çıkarılabilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını kabul etti.

ÖZELLİKLE ÇİFTE VATANDAŞLIĞA SAHİP KİŞİLERİ ETKİLEYECEK

Ulusal basında yer alan haberlere göre, yeni düzenlemeyle birlikte mahkemeler, özellikle çifte vatandaşlığa sahip kişiler hakkında cinayet, cinsel saldırı ve organize suçlar gibi ağır suçlardan mahkumiyet halinde vatandaşlıktan çıkarma seçeneğini değerlendirmekle yükümlü olacak. Hakimlerin bu yönde karar vermemesi durumunda ise gerekçeli karar yazmaları gerekecek.

DAHA ÖNCE SINIRLI ALANLARDA UYGULANABİLİYORDU

Daha önce yalnızca terör, insan kaçakçılığı ve devlet güvenliğine karşı suçlar gibi sınırlı alanlarda uygulanabilen vatandaşlıktan çıkarma yetkisinin, yeni yasayla birlikte kapsamı genişletilmiş oldu. Yasa tasarısının bugün yürürlüğe girmesiyle uygulamanın nasıl şekilleneceği, yargı kararlarıyla netlik kazanacak.

