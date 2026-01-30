Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest oldu.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi'ni 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile eşleşti.

Fenerbahçe, bu turda Nottingham Forest'ı elemesi halinde son 16 turunda Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis takımıyla eşleşecek.

Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek final mücadelesi, 20 Mayıs Çarşamba günü, Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Son 16 play-off turunda eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Fenerbahçe - Nottingham Forest

Dinamo Zagreb - Genk

Brann - Bologna

Ludogorets - Ferencvaros

Celtic - Stuttgart

Panathinaikos - Viktoria Plzen

PAOK - Celta Vigo

Lille - Kızılyıldız