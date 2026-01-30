BIST 13.784
DOLAR 43,50
EURO 51,91
ALTIN 7.100,84
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest oldu.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi'ni 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile eşleşti.

Fenerbahçe, bu turda Nottingham Forest'ı elemesi halinde son 16 turunda Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis takımıyla eşleşecek.

Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek final mücadelesi, 20 Mayıs Çarşamba günü, Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Son 16 play-off turunda eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Fenerbahçe - Nottingham Forest
Dinamo Zagreb - Genk
Brann - Bologna
Ludogorets - Ferencvaros
Celtic - Stuttgart
Panathinaikos - Viktoria Plzen
PAOK - Celta Vigo
Lille - Kızılyıldız

İlgili Haberler
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Donald Trump 3 ülkeye birden gözdağı verdi! Herkes bu 7 senaryoyu konuşuyor
Foto Galeri Donald Trump 3 ülkeye birden gözdağı verdi! Herkes bu 7 senaryoyu konuşuyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yarıyıl tatili sona eriyor, okullarda ders zili yeniden çalacak
Yarıyıl tatili sona eriyor, okullarda ders zili yeniden çalacak
Yarıyıl tatili sona eriyor, okullarda ders zili yeniden çalacak
Yarıyıl tatili sona eriyor, okullarda ders zili yeniden çalacak
Katılım Finans Kefalet Destek Programı kamuoyuna tanıtıldı
Katılım Finans Kefalet Destek Programı kamuoyuna tanıtıldı
ABD Başkanı Trump, Fed başkanlığı için adayını açıkladı
ABD Başkanı Trump, Fed başkanlığı için adayını açıkladı
Zelenskiy'den Putin'e açık kapı: Kiev'e gelsin
Zelenskiy'den Putin'e açık kapı: Kiev'e gelsin
Kuvvetli yağış hayatı felç etti! Kaya parçaları yola savruldu
Kuvvetli yağış hayatı felç etti! Kaya parçaları yola savruldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İran'a yönelik askeri müdahaleye karşıyız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İran'a yönelik askeri müdahaleye karşıyız
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu
Mehmet Şimşek'ten yatırım tavsiyesi paylaşımlarıyla ilgili uyarı
Mehmet Şimşek'ten yatırım tavsiyesi paylaşımlarıyla ilgili uyarı
Türk iş dünyasından Avrupa Birliği liderlerine açık mektup
Türk iş dünyasından Avrupa Birliği liderlerine açık mektup
İsrail'in Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti
Yasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! Veysel Şahin'in mal varlığına el konuldu
Yasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! Veysel Şahin'in mal varlığına el konuldu