Icardi'den çok konuşulacak hareket! Taraftar öfkelendi...
Galatasaray'ın Manchester City'ye karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında, Mauro Icardi'nin oyuna giriş anı büyük tartışma yarattı.
Icardi'nin, kendi teknik direktörü Okan Buruk ile temas kurmadan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile sohbet etmesi, Galatasaray taraftarları arasında tepkilere neden oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Mücadelede alınan sonucun yanı sıra, maç sırasında yaşanan bir detay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
OYUNA GİRERKEN DİKKAT ÇEKEN AN
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Mauro Icardi'nin, saha kenarındaki tavrı tartışma yarattı. Görüntülerde Arjantinli golcünün, kendi teknik direktörü Okan Buruk'la herhangi bir temas kurmadan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya yönelerek sohbet ettiği görüldü.