İsrail'in Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail’in Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı’nın doğusuna düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Yasir Muhammed Ebu Şehade (21) ile Velid Hasan Derviş’in (20) cenazeleri Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne getirildi.

Görgü tanıkları, İsrail’e ait bir insansız hava aracının, Megazi’nin doğusunda sivillerin bulunduğu bir noktayı hedef aldığını, saldırının daha önce ateşkes kapsamında İsrail ordusunun çekildiği Ebu Namus Kavşağı yakınında gerçekleştiğini aktardı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında da saldırılar düzenledi.

Mevasi bölgesinde mülteciler için kurulan bir çadıra düzenlenen saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Tanıklar ayrıca, İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar ve helikopterlerin Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’un doğusunda yoğun ve rastgele ateş açtığını belirtti.

Refah kentinde ise İsrail savaş uçaklarının, ordunun kontrolünde bulunan bölgelere birden fazla hava saldırısı düzenlediği, kentin batısında da yoğun ateş açıldığı kaydedildi.

İsrail, Refah kentinde 3 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı

İsrail, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda 3 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Refah’ın doğusundaki bir tünelden çıktığı öne sürülen 8 kişinin tespit edildiği, bunun ardından hava saldırısı düzenlendiği ve saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, olayın ardından kaçtığı iddia edilen diğer kişilerin yöneldiği bölgelere yönelik ek saldırılar gerçekleştirildiği ve bölgede arama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

