HABER /  GÜNCEL

Mehmet Şimşek'ten yatırım tavsiyesi paylaşımlarıyla ilgili uyarı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, internette dolaşıma sokulan Bakan Mehmet Şimşek adına kurgulanmış, yatırım tavsiyesi içerdiği izlenimi veren asılsız röportaj ve paylaşımların dolandırıcılık amacı taşıdığını duyurdu.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek adına kurgulanmış, yatırım tavsiyesi içerdiği izlenimi veren asılsız röportaj ve paylaşımlar dolaşıma sokulmaktadır. Bu içerikler gerçeği yansıtmamakta olup dolandırıcılık amacı taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların yalnızca resmi hesaplardan yapılan açıklamalara itibar etmesi ricasında da bulunuldu.

