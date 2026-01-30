Donald Trump 3 ülkeye birden gözdağı verdi! Herkes bu 7 senaryoyu konuşuyor

"İran'la görüşmeyi planlıyorum"

Trump, eşi Melania Trump adına çekilen "Melania" adlı filmin Kennedy Center'da düzenlenen gala gösterimine girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. AA'nın aktardığına göre; Trump, son birkaç gün içinde İran ile herhangi bir görüşme yapıp yapmadığı veya bunu planlayıp planlamadığı sorusuna, "Görüşme yaptım ve görüşmeyi planlıyorum." yanıtını verdi. Tahran yönetimine "uyarıda" bulunan Trump, "Şu anda İran'a giden çok büyük ve çok güçlü gemilerimiz var. Onları kullanmak zorunda kalmasak çok iyi olurdu." diye konuştu.