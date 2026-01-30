Öğretmenini hamile bırakan gençten mahkemede skandal çıkış: ''Bunu ben başlattım''

"BUNU BEN BAŞLATTIM"

Davada mağdur olan genç şimdi yaklaşık 19–20 yaşında olduğunu belirterek, Caron'un suçlanmaması gerektiğini savunuyor. "Bunu ben başlattım. Eğer bana kalsa, o hapse girmezdi" şeklindeki ifadeleriyle tanımlanan açıklaması, toplum ve hukuk çevrelerinde ciddi tartışmalara yol açtı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI

Caron hakkında Cape May County Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ağırlaştırılmış cinsel saldırı, cinsel saldırı ve bir çocuğun refahını tehlikeye atma suçlamalarıyla dava açıldı. Mahkeme belgelerinde, Caron'un mağdur öğrenci ve kardeşleriyle yakın ilişki kurduğu, öğrencinin 11 yaşından itibaren evinde kaldığı ve ilişki sürecinin bu yılları kapsadığı iddia ediliyor.