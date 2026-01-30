BIST 13.815
DOLAR 43,50
EURO 51,88
ALTIN 7.088,78
Rusya'dan açıklama geldi! ABD Başkanı Donald Trump, Putin’den rica etmiş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Kiev’e saldırıları bir hafta durdurma ricasında bulunduğunu söyledi.

Peskov, gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişin sorularını yanıtladı. Trump’ın, Putin’den Kiev’e saldırıları geçici olarak durdurmayı rica ettiğine yönelik açıklamalarını değerlendiren Peskov, “Trump, Putin’den Kiev’e saldırılardan bir hafta boyunca 1 Şubat’a kadar kaçınmayı, müzakereler için uygun koşullar yaratılırken, şahsen rica etti.” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, Putin’le Kiev’de görüşebileceğine yönelik açıklamasını yanıtlayan Peskov, “Putin’le görüşmek isteyen Zelenskiy, tam tersi değil.” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Putin’le Moskova’da görüşemeyeceğini, bunun yerine Kiev’de görüşebileceklerini söylemişti.

