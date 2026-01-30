BIST 13.815
Saadet Gürses yaşam mücadelesi verdiğini açıklamıştı! Film San Vakfı'ndan destek geldi...

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Saadet Gürses, uzun süren kanser mücadelesini kazandıktan sonra maddi zorluklarla karşı karşıya kaldığını açıklamıştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal videoyla yardım çağrısı yapan 64 yaşındaki oyuncuya sevindirici haber geldi.

"İnek Şaban", "İyi Aile Çocuğu", "Dokunmayın Şabanıma" gibi döneme damgasını vuran yapımlarda rol alan Saadet Gürses, kanser tedavisini atlatmasına rağmen borç batağından kurtulamadığını dile getirerek, "Kurtulmak için çok çırpındım ama borçlardan bir türlü kurtulamadım. Son çare bu videoyu çekmekte buldum. Allah yardım ederse kurtulurum, yoksa hakkınızı helal edin" şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Bu çağrı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

DESTEK VERİLDİ

Gürses'in yardım çağrısının ardından, Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı devreye girdi. Vakıf, ünlü oyuncuya destek olmak için gerekli adımları attığını duyurdu.

Vakfın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Değerli sanatçı Saadet Gürses için gerekli tüm girişimlerde bulunulmuştur. Destek olmak için arayan soran herkese teşekkür ederiz" denildi.

Bu gelişme, Saadet Gürses'in sevenleri ve meslektaşları tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı.

