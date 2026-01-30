Altın piyasasında deprem! Gram 7 bin liranın altına düştü, dev kayıp

Altında dün inanılmaz rakamlar görüldü. Altının ons fiyatı, gelen kar satışlarıyla yüzde 7'den fazla düştü. Gümüş fiyatlarının da altın fiyatlarına paralel düşmesi dikkati çekiyor. Gram altın 7 bin liranın altına çekildi. Sadece bir gün içinde düşüş 600 TL’yi aştı.

Değerli metalin ons fiyatı, ABD ve İran arasındaki gerilime ilişkin endişelerin artmasının ardından bugün yatırımcılardan gelen kâr satışlarıyla yüzde 7'den fazla değer kaybederek 5 bin doların altında indi.

Yeni yılın ilk gününe 4 bin 321 dolardan başlayan altının onsu, dün 5 bin 600 doların üzerine çıkarak rekor yenilemişti.

Yıl başından beri 600 dolar

Altının onsu, yıl başından bu yana yaklaşık 600 dolar değer kazandı.

Bu arada, gümüş fiyatlarının da altın fiyatlarına paralel düşmesi dikkati çekiyor. Spot piyasada ons başına yüzde 17'den fazla değer kaybederek 100 doların altına indi. Yıl başından bu yana yüzde 40’ın üzerinde artışla, yüzde 20 artış gösteren altını geride bıraktı.

Değerli metalin ons fiyatı; ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler, düşen enflasyon oranıyla agresif faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının alımları, zayıflayan ABD dolarından kaynaklanan güvenli liman talebi ve güçlü ETF girişlerinin etkisiyle geçen yıl yüzde 65’in üzerinde değer kazanmıştı.

Analistler, bugün altın fiyatında düşüşün ana nedeni olarak yatırımcıların rekor seviyelerden kar satışları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı olarak Kevin Warsh'ı cuma günü açıklayacağına dair spekülasyonları gösterdi.

Analistler, bu ortamda altının geleneksel bir güvenli liman varlığı olmaktan ziyade, yatırımcılar için bir likidite kaynağı olarak kullanıldığı da hatırlattı.

7 BİN LİRANIN ALTINA GERİLEDİ

Gram altın dün akşam 7 bin 800 lira seviyesinde seyrederken kar satışları ile düşüşe geçti ve son olarak öğle saatlerinde gram altın 7 bin liranın altına çekildi.

Dün: Gram altın dün 7.811 TL ile tarihinin en yüksek seviyesini test etmişti.

Son Durum: 30 Ocak saat 12:54 itibarıyla gram altın 6 bin 970 TL seviyesine kadar geriledi. Sadece bir gün içinde zirve noktadan yaşanan düşüş 600 TL’yi aştı.