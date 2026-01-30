BIST 13.722
DOLAR 43,50
EURO 51,87
ALTIN 6.988,81
HABER /  EKONOMİ

Allianz Türkiye bireysel emeklilikte her alanda yatırım imkanı

Allianz Türkiye bireysel emeklilikte her alanda yatırım imkanı

Allianz Türkiye, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) sunduğu fon portföyü ve finansal danışmanlık hizmetiyle yatırımcıların birikimlerine katkı sağlıyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, farklı yatırımcı profillerine yönelik fon yelpazesini geliştiren Allianz Türkiye, portföyüne eklediği yeni fonlarla öne çıkan yatırım trendlerini müşterileriyle buluşturuyor.

Sektörde farklı portföy yönetim şirketleriyle işbirliği yapan şirket, Allianz Yatırım Komitesinin danışmanlığında ve finansal danışmanlık ekibinin önerileriyle risk ve getiri beklentilerine uygun fon seçenekleri sunuyor.

Farklı yatırım alanlarını kapsayan 5 ana varlık sınıfı ve çoklu varlık fonlarındaki portföyüyle hizmet veren şirket, altın ve döviz gibi geleneksel alanların yanı sıra hisse senedi veya teknoloji gibi seçeneklerde de yatırım imkanı sağlıyor.

Her alanda yatırım imkanı

Portföyde, teknoloji, tarım-gıda ve sürdürülebilirlik temaları gibi alanlara odaklanan yabancı hisse senedi yatırım fonları, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketleri kapsayan yerli hisse senedi fonları, döviz cinsi faiz getirisi sunan eurobond fonları ve Türk lirası ağırlıklı fonlar yer alıyor.

Uzun vadeli getiri hedefleyenler için altın fonu ve piyasa takibi yapmak istemeyenler için çoklu varlık fonları da seçenekler arasında bulunuyor.

Yatırımları yönlendirmek amacıyla 2022 yılında kurulan ve bağımsız finans uzmanlarına da kadrosunda yer veren Allianz Yatırım Komitesi, paylaştığı analizlerle piyasa trendleri ve yatırım araçları arasında seçim yapılmasına katkı sağlıyor.

"Allianz'ım" mobil uygulamasından ulaşılabilen finansal danışmanlık hizmetiyle, uzmanlardan oluşan ekip tarafından hazırlanan fon önerileri müşterilere sunuluyor.

"Doğru zamanda doğru varlıklar tercih edilmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Fisun Koç Doğan, ekonomik koşullar ne olursa olsun yatırım yaparken doğru zamanda doğru varlıkların tercih edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Doğan, Allianz Türkiye olarak müşterilerine yatırım yönetiminde rehberlik etmeyi, finansal danışmanlık hizmeti modeliyle stratejilerinin temeline koyduklarını vurguladı.

Özellikle dalgalı ekonomik koşullarda hangi fona ne zaman yatırım yapılması gerektiğinin kritik bir konu olduğuna değinen Doğan, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize bu anlamda optimum çözüm sağlayacak bir yatırım yönetimi için destek oluyoruz. Herkesin profesyonel yatırımcı gibi günlük takip ve işlem yapmasını bekleyemeyiz. Bunun yanında değişken piyasalara uyum sağlamak, trendleri yakalamak, sistemden sağlanacak kazancın maksimize edilmesinde kritik rol oynuyor. Fon yönetimi ve fon dağılım değişikliği gibi işlemleri müşterilerimiz, 7/24 Allianz'ım mobil uygulamamız üzerinden kolayca yapabiliyor. Sektörün bağımsız uzman profesyonellerinden oluşan Allianz Yatırım Komitesinin düzenli analizlerini ve fon önerilerini de mobil uygulamadan takip ederek uygulayabiliyor."

ÖNCEKİ HABERLER
AJet'ten İstanbul ve Ankara bağlantılı yurt dışı uçuşlarında indirim kampanyası
AJet'ten İstanbul ve Ankara bağlantılı yurt dışı uçuşlarında indirim kampanyası
Babasını dövdüğü anları kaydetti amcasına gönderdi! O evlat tutuklandı
Babasını dövdüğü anları kaydetti amcasına gönderdi! O evlat tutuklandı
TÜRK-İŞ'in verileri! İşte açlık ve yoksulluk sınırı
TÜRK-İŞ'in verileri! İşte açlık ve yoksulluk sınırı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Antalya'da KYGM Eğitimciler Kampı'nda konuştu
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Antalya'da KYGM Eğitimciler Kampı'nda konuştu
Bahçeşehir Koleji basketbolcusu Malachi Flynn Türk vatandaşı oldu
Bahçeşehir Koleji basketbolcusu Malachi Flynn Türk vatandaşı oldu
Süper lig hayali kuruyordu! Amedspor'a saç örme paylaşımı nedeniyle ceza yağdı
Süper lig hayali kuruyordu! Amedspor'a saç örme paylaşımı nedeniyle ceza yağdı
Sapanca'da bungalovda 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Sapanca'da bungalovda 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Şam ile terör örgütü YPG anlaştı! Ateşkes ve kademeli entegrasyon detayı
Şam ile terör örgütü YPG anlaştı! Ateşkes ve kademeli entegrasyon detayı
İran Dışişleri Bakan Erakçi: "Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz"
İran Dışişleri Bakan Erakçi: "Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz"
Özgür Özel’e Murat Kurum’dan sert yanıt: "Hangi şehirde gayret ortaya konulmuş da engellemişiz?"
Özgür Özel’e Murat Kurum’dan sert yanıt: "Hangi şehirde gayret ortaya konulmuş da engellemişiz?"
Vekil maaşıyla geçinemiyorum diyen Mestan Özcan'dan yeni açıklama
Vekil maaşıyla geçinemiyorum diyen Mestan Özcan'dan yeni açıklama
Depremde hayvanlarını kaybeden üretici, devlet desteğiyle yeniden sürü sahibi oldu
Depremde hayvanlarını kaybeden üretici, devlet desteğiyle yeniden sürü sahibi oldu