Özgür Özel’e Murat Kurum’dan sert yanıt: "Hangi şehirde gayret ortaya konulmuş da engellemişiz?"

Özgür Özel'in Murat Kurum'u eleştirmesi çok konuşulmuştu. Kurum'u projeleri desteklememekle suçlayan ve deprem bölgesinde millete 3 yıl sonunda yanınızdayız mesajı veren Özel'e Kurum'dan sert yanıt geldi. İşte Kurum'un o sözleri...

Kendisini kentsel dönüşüme engellemekle suçlayan Özgür Özel’e Murat Kurum’dan sert yanıt:

Özgür bey, senin yönettiğin hangi şehirde, bir gayret ortaya konmuş da engellemişiz?

Bir tane proje söyle!

Bizim başlattığımız ama partinize geçince yarım bıraktığınız kentsel dönüşüm projeleri var ya! O projeleri kentsel dönüşüme engel oluyor dediğin Murat bitiriyor.  

Kendince bir taraftan Silivri’yi diğer yandan Ankara’yı idare ettiğini zannediyor, “aradan ben çıkar mıyım, aday olabilir miyim?” diye çırpınıyor ve sanıyor ki bunları da kimse anlamıyor. 

Ama şunu da bilmiyor!

Gölgede duranın gölgesi olmaz Özgür bey! Sen, önce o gölgelerden çıkacaksın!

