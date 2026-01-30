BIST 13.722
DOLAR 43,50
EURO 51,87
ALTIN 6.988,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Babasını dövdüğü anları kaydetti amcasına gönderdi! O evlat tutuklandı

Konya'da bir kişi eve alkollü gelen babasına şiddet uyguladığı anları kayıt altına alıp amcasına gönderdi. "Bak babamı dövüyorum oh. Gurur duy yeğeninle. Bu kardeşinin ölüsü benim elimde kalacak" deyip babasını döven zanlı, polisi harekete geçirdi. Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin babasını darbettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, Y.Ü'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay, geçen çarşamba günü Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Eve alkollü gelen babasını darbeden Yakup Ü., o anlar cep telefonuyla kayda aldı. Yakup Ü. daha sonra görüntüleri, Kocaeli'de yaşayan amcası Bayram Ü.'ye gönderdi.

"Bak babamı dövüyorum"

Yakup Ü., videoda evin bir odasında yerde yatan Selahattin Ü.'yü darbederken, "Bak babamı dövüyorum oh. Gurur duy yeğeninle. Bu kardeşinin ölüsü benim elimde kalacak" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Donald Trump 3 ülkeye birden gözdağı verdi! Herkes bu 7 senaryoyu konuşuyor
Foto Galeri Donald Trump 3 ülkeye birden gözdağı verdi! Herkes bu 7 senaryoyu konuşuyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
TÜRK-İŞ'in verileri! İşte açlık ve yoksulluk sınırı
TÜRK-İŞ'in verileri! İşte açlık ve yoksulluk sınırı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Antalya'da KYGM Eğitimciler Kampı'nda konuştu
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Antalya'da KYGM Eğitimciler Kampı'nda konuştu
Bahçeşehir Koleji basketbolcusu Malachi Flynn Türk vatandaşı oldu
Bahçeşehir Koleji basketbolcusu Malachi Flynn Türk vatandaşı oldu
Süper lig hayali kuruyordu! Amedspor'a saç örme paylaşımı nedeniyle ceza yağdı
Süper lig hayali kuruyordu! Amedspor'a saç örme paylaşımı nedeniyle ceza yağdı
Sapanca'da bungalovda 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Sapanca'da bungalovda 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Şam ile terör örgütü YPG anlaştı! Ateşkes ve kademeli entegrasyon detayı
Şam ile terör örgütü YPG anlaştı! Ateşkes ve kademeli entegrasyon detayı
İran Dışişleri Bakan Erakçi: "Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz"
İran Dışişleri Bakan Erakçi: "Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz"
Özgür Özel’e Murat Kurum’dan sert yanıt: "Hangi şehirde gayret ortaya konulmuş da engellemişiz?"
Özgür Özel’e Murat Kurum’dan sert yanıt: "Hangi şehirde gayret ortaya konulmuş da engellemişiz?"
Vekil maaşıyla geçinemiyorum diyen Mestan Özcan'dan yeni açıklama
Vekil maaşıyla geçinemiyorum diyen Mestan Özcan'dan yeni açıklama
Depremde hayvanlarını kaybeden üretici, devlet desteğiyle yeniden sürü sahibi oldu
Depremde hayvanlarını kaybeden üretici, devlet desteğiyle yeniden sürü sahibi oldu
Piyasaların gözü bu haberde: Trump'ın FED adayı belli oluyor!
Piyasaların gözü bu haberde: Trump'ın FED adayı belli oluyor!
Türkiye’nin turizm geliri 2025’te 65,2 milyar doları aştı
Türkiye’nin turizm geliri 2025’te 65,2 milyar doları aştı