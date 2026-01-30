TAG Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza! Ölenler ve yaralılar var

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Doğu Gişeleri yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle aralarında otobüs, tır ve otomobillerin de bulunduğu 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.