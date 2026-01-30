TAG Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza! Ölenler ve yaralılar var
|
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Gaziantep Valiliği, feci kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 yaralı olduğunu bildirdi.
TAG Otoyolu'nun Gaziantep Doğu Gişeleri yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle aralarında otobüs, tır ve otomobillerin de bulunduğu 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
14
Gaziantep Valiliği, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.
24
Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.
34
44