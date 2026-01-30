Türkiye’nin turizm geliri 2025’te 65,2 milyar doları aştı

TÜİK, 2025 yılına ilişkin turizm verilerini açıkladı. Türkiye’nin turizm geliri bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artış göstererek 65,2 milyar dolara ulaştı. Ziyaretçi sayısının 64 milyona dayandığı bu dönemde, özellikle son çeyrekteki ivme dikkat çekti.

Turizm sektörü, 2025 yılını yükseliş grafiğiyle tamamladı. TÜİK tarafından yayımlanan yıllık istatistikler, Türkiye’nin küresel turizm pazarındaki payını artırdığını ve harcama kompozisyonunun değiştiğini ortaya koydu.

GELİRDE %6,8’LİK BÜYÜME: 65,2 MİLYAR DOLAR

2025 yılında Türkiye, toplam 65 milyar 230 milyon 749 bin dolar turizm geliri elde etti. Bu gelirin detaylarına bakıldığında;

Doğrudan Harcama: 64,4 milyar dolar ziyaretçilerden sağlandı.

Transfer Geliri: 782 milyon dolar ise transfer yolculardan elde edildi.

Vatandaş Katkısı: Gelirin %18’lik kısmını, yurt dışında yaşayan ancak tatilini ana vatanında geçiren Türk vatandaşları oluşturdu.

PAKET TURLAR YERİNİ KİŞİSEL TERCİHLERE BIRAKIYOR

Ziyaretçilerin seyahat alışkanlıklarındaki değişim verilere de yansıdı. 2025 yılında elde edilen gelirin 46,2 milyar doları kişisel harcamalardan oluşurken, paket tur harcamaları 18,1 milyar dolarda kaldı. Bu durum, turistlerin Türkiye’de daha özgür ve yerel ekonomiye doğrudan dokunan bireysel planları tercih ettiğini gösteriyor.

ZİYARETÇİ SAYISI 64 MİLYONA MERDİVEN DAYADI

2025 yılı genelinde Türkiye’den çıkış yapan toplam ziyaretçi sayısı yüzde 2,7 artarak 63 milyon 917 bin 57 kişiye ulaştı.

Yabancı ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 100 dolar olarak kaydedildi.

Gurbetçi vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar seviyesinde kaldı.

SON ÇEYREKTE GÜÇLÜ PERFORMANS

Yılın son üç ayını kapsayan (Ekim-Aralık) dönemde turizm gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarak 15,1 milyar dolara ulaştı. Kış turizmi ve kültür turlarının etkisiyle son çeyrekteki bu ivme, turizmin 12 aya yayılma stratejisinin meyvelerini verdiğini gösteriyor. Bu dönemde Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması ise 91 dolar olarak gerçekleşti.