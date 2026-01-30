Piyasaların gözü bu haberde: Trump'ın FED adayı belli oluyor!

ABD’de hükümetin yeniden kapanma ihtimali, İran’a yönelik askeri müdahale endişeleri ve Fed’in para politikasına ilişkin belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bütçe görüşmelerinde kısmi ilerleme sağlansa da riskler tam olarak ortadan kalkmazken, Trump’ın Fed başkanlığı için açıklayacağı aday ve teknoloji şirketlerinden gelen karışık bilanço sinyalleri, piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine neden oluyor.

ABD'deki ekonomik ve siyasi gelişmeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Ülkede hükümetin kısmi de olsa yeniden kapanma ihtimali ile İran'a yönelik askeri müdahale endişeleriyle başlayan hafta, Fed'in para politikası kararları ve teknoloji şirketlerinin bilançolarından alınan karışık sinyallerle risk iştahının görece düşük seyrettiği bir görünümle tamamlanıyor.

ABD'de hükümetin kapanma riskleri ise henüz tam olarak giderilmedi. Bütçe paketi üzerinde görüşmeler sürerken, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri John Thune, hükümetin finansman görüşmelerinin doğru yönde ilerlediğini söyledi.

ABD'deki haber akışına göre Senato'daki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 5 harcama yasasından oluşan bir paket üzerinde anlaştı. Ancak İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) finansmanıyla ilgili 6. bir yasayı paketten çıkardı.

Analistler, ABD'de hükümetin tarihin en uzun kapanmasının ardından ikinci bir kapanma yaşamasının piyasalarda fiyatlama dengesini bozabileceğini, ayrıca bu durumun ileriye dönük beklentilerin yeniden gözden geçirilmesine yol açabileceğini belirtti.Öte yandan Trump, Fed başkanlığına aday göstereceği ismi bugün açıklayacağını belirtti.

Trump'ın Fed başkanlığı için aday gösterebileceği isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetim şirketi BlackRock'ta yöneticilik yapan Rick Rieder bulunuyor.Ancak bu isimler arasında eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh öne çıkıyor. ABD medyasında, Warsh'ın Trump tarafından Fed başkanlığı için aday gösterilmesinin yüksek ihtimal olduğu ifade ediliyor.

Analistler, Warsh'ın geçmişte Trump'ın tüm politikalarını savunan bir figür olmadığını ancak son dönemde özellikle faiz oranlarının indirilmesi gerektiği konusunda Trump ile örtüşen bir çizgiye gelse de, diğer adaylara nazaran Fed bağımsızlığını korumaya daha meyilli olabileceğinin değerlendirildiğini aktardı.