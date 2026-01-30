Süper lig hayali kuruyordu! Amedspor'a saç örme paylaşımı nedeniyle ceza yağdı

PFDK, TFF 1. Lig Amedspor'a, saç örme videosu paylaşımı nedeniyle 802 bin TL para cezası verdi. Kulüp başkanı Nahit Eren’e de 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sosyal medya hesabından paylaşılan 'saç örme videosu' nedeniyle TFF 1. Lig ekibi Amedspor'a 802 bin TL para cezası verildi.

Amedspor Başkanı Nahit Eren’e de 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Söz konusu paylaşım, Suriye’nin Rakka kentinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üyesi bir kadının saçının, cihatçılar tarafından kesilmesine tepki olarak sosyal medyada başlatılan saç örme akımına destek amacıyla yapılmıştı.

Amedspor ve Kulüp Başkanı Nahit Eren, takımın sosyal medya hesabından paylaşılan bir saç örme videosu gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) futbolun itibarını zedeleme” ve “ideolojik propaganda” kapsamında sevk edilmişti.