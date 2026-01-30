BIST 13.722
DOLAR 43,50
EURO 51,87
ALTIN 6.988,81
HABER /  SPOR

Süper lig hayali kuruyordu! Amedspor'a saç örme paylaşımı nedeniyle ceza yağdı

Süper lig hayali kuruyordu! Amedspor'a saç örme paylaşımı nedeniyle ceza yağdı

PFDK, TFF 1. Lig Amedspor'a, saç örme videosu paylaşımı nedeniyle 802 bin TL para cezası verdi. Kulüp başkanı Nahit Eren’e de 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sosyal medya hesabından paylaşılan 'saç örme videosu' nedeniyle TFF 1. Lig ekibi Amedspor'a 802 bin TL para cezası verildi.

CEZA YAĞDI

Amedspor Başkanı Nahit Eren’e de 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Söz konusu paylaşım, Suriye’nin Rakka kentinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üyesi bir kadının saçının, cihatçılar tarafından kesilmesine tepki olarak sosyal medyada başlatılan saç örme akımına destek amacıyla yapılmıştı.

Amedspor ve Kulüp Başkanı Nahit Eren, takımın sosyal medya hesabından paylaşılan bir saç örme videosu gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) futbolun itibarını zedeleme” ve “ideolojik propaganda” kapsamında sevk edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Sapanca'da bungalovda 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Sapanca'da bungalovda 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Şam ile terör örgütü YPG anlaştı! Ateşkes ve kademeli entegrasyon detayı
Şam ile terör örgütü YPG anlaştı! Ateşkes ve kademeli entegrasyon detayı
İran Dışişleri Bakan Erakçi: "Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz"
İran Dışişleri Bakan Erakçi: "Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz"
Özgür Özel’e Murat Kurum’dan sert yanıt: "Hangi şehirde gayret ortaya konulmuş da engellemişiz?"
Özgür Özel’e Murat Kurum’dan sert yanıt: "Hangi şehirde gayret ortaya konulmuş da engellemişiz?"
Vekil maaşıyla geçinemiyorum diyen Mestan Özcan'dan yeni açıklama
Vekil maaşıyla geçinemiyorum diyen Mestan Özcan'dan yeni açıklama
Depremde hayvanlarını kaybeden üretici, devlet desteğiyle yeniden sürü sahibi oldu
Depremde hayvanlarını kaybeden üretici, devlet desteğiyle yeniden sürü sahibi oldu
Piyasaların gözü bu haberde: Trump'ın FED adayı belli oluyor!
Piyasaların gözü bu haberde: Trump'ın FED adayı belli oluyor!
Türkiye’nin turizm geliri 2025’te 65,2 milyar doları aştı
Türkiye’nin turizm geliri 2025’te 65,2 milyar doları aştı
Bakan Şimşek, dış ticaret ve turizm verilerini değerlendirdi
Bakan Şimşek, dış ticaret ve turizm verilerini değerlendirdi
Üniversite öğrencisi Deniz İbişler 5 gündür aranıyordu! Denize atlamış
Üniversite öğrencisi Deniz İbişler 5 gündür aranıyordu! Denize atlamış
Galatasaray MCT Technic Sportif Direktörü Micov hedefleri açıkladı
Galatasaray MCT Technic Sportif Direktörü Micov hedefleri açıkladı
MEB yeni düzenlemeyi duyurdu! Resmi Gazete'de yayımlandı
MEB yeni düzenlemeyi duyurdu! Resmi Gazete'de yayımlandı