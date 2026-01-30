Vekil maaşıyla geçinemiyorum diyen Mestan Özcan'dan yeni açıklama

Milletvekili maaşı ve emekli aylığından oluşan aylık 500 bin TL gelirle geçinemediğini söyleyen AK Parti Milletvekili Mestan Özcan yeni bir açıklama yaptı. Özcan, sözlerinin bağlamından koparıldığını ve çarpıtıldığını söyledi.

Abone ol

AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, son günlerde milletvekilliği görevine ilişkin yaptığı açıklamalarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Özcan, samimi ve dostane bir sohbet ortamında dile getirdiği bazı ifadelerin kamuoyunda hassasiyet yarattığını ve yanlış anlamalara yol açtığını üzülerek gözlemlediğini öne sürdü.

Vatandaşların ekonomik koşulları ve geçim mücadelesinin her zaman birinci gündemleri olduğunu öne süren Özcan, sözlerinin bazı mecralarda bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve bu durumun kamuoyunda farklı algıların oluşmasına neden olduğunu iddia etti.

"SÖZLERİM ÇARPITILDI"

Özcan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; vatandaşlarımızın ekonomik şartları ve geçim mücadelesi her zaman bizim birinci gündemimizdir. Yaptığım değerlendirmelerin bazı mecralar tarafından bağlamından koparılarak çarpıtılması ya da yanlış yorumlanmaya açık hale getirilmesi, kamuoyunda farklı algıların oluşmasına neden olmuştur. Hiçbir sözümde kimseyi kırmak, incitmek ya da üzmek gibi bir niyetim olmamıştır; bu, benim en son isteyeceğim şeydir.

Şahsi bir yakınma gibi algılanan sözlerim, aslında sadece görevin beraberinde getirdiği yoğun sorumluluğu anlatmaya yönelik samimi bir ortamda dile getirilmiş düşüncelerden ibaretti. Söz konusu buluşmada dile getirdiğim ifadeler bir şikâyeti değil; kamuoyunda yanlış bilinen bazı teknik hususlara (araç, yakıt, ulaşım gibi giderlerin devlet tarafından karşılandığı algısına) dair gerçekleri paylaşma amacını taşımaktaydı. Ancak ne yazık ki, bütününden koparılarak yanlış yorumlara açık hale getirilmiş ve bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür. Milletvekilliği makamı, bizler için bir imtiyaz alanı değil; milletimizin emanetini omuzlarımızda taşıdığımız bir hizmet makamıdır. Vatandaşlarımızın refahı için çalışmayı şiar edinmişken, şahsımın böyle bir 'geçim' polemiğinin içine çekilmeye çalışılması isabetsiz bir niyet okumadır.

Durduğum yerin milletimin yanı olduğunu bir kez daha hatırlatarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm enerjimizi Tekirdağ'ımız ve ülkemiz için harcamaya devam edeceğimizi ifade etmek isterim. Niyetimiz halis, hizmet irademiz bakidir. Bu süreçte şahsıma yönelik yanlış algılara itibar etmeyen tüm sağduyulu hemşehrilerime teşekkür eder; durumu kamuoyunun takdirine saygılarımla sunarım."

NE DEMİŞTİ?

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, geçtiğimiz günlerde Çorlu’da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelmişti Maaşların yetmediğini ve harcanan paranın çok daha fazla olduğunu söyleyen Özcan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şöyle söyleyeyim; ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim, sen de gel bunları bir ay içerisinde idare et, yap.

Bir daha söylüyorum, herkese verebiliriz. Benim yaşadığım ödemelerimi ve gelirimi size vereceğim; buyurun, siz bu işin altından kalkın çıkın. Başka bir şey söylemiyorum.

Şimdi mesela şöyle zannediyorlar; arabayı devlet veriyor zannediyorlar milletvekillerine. Hayır, devlet araba vermiyor. Hayır, arabamızın mazotunu falan vermiyor.

Hayır, hiç beleş uçak falan yok. Uçaklarda indirim yok, çok basit bir indirim. Normalde 3 bin lira ise, 2 bin 900 lira, 2 bin 800 lira. 100 lira 200 lira indirim bu.

"MECLİS'TE YEMEKLERE ZAM YAPTILAR"

Meclis'te yemeklerin hepsine zam yaptılar! Sizin yüzünüzden zammı yiyoruz. Söyleye söyleye beş defa zam yaptılar. Kaldığımız otel... ben misafirhanede kalıyorum, otelde kalıyorum; habire zam yapıyorlar. Gelin, bir daha söylüyorum…”