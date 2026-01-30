BIST 13.722
Şamil Tayyar hükümeti uyardı: Sandıkta Hiroşima etkisi yaratır

AK Partili Şamil Tayyar, emeklilere yapılan zammı yetersiz bularak hükümeti harekete geçmeye çağırdı. Tayyar, "Eğer, bu sorun aşılamazsa, emeklilerin öfkesi sandıkta Hiroşima etkisi yapar." dedi.

Türkiye genelinde milyonlarca emekliyi ilgilendiren 20 bin TL’lik taban maaş uygulaması resmen yürürlüğe girdi. Ancak düzenleme, beklentileri karşılamadığı gerekçesiyle tartışma konusu oldu.

"Siyaset, bahane bulma yeri değil, çözüm üretme adresidir"

AK Parti’nin eski milletvekillerinden Şamil Tayyar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla partisini bu konuda uyardı. Tayyar, şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomik zorluklar karşısında en çok bunalan kesimlerin ilk sırasında 17 milyon civarındaki emekliler yer alıyor. Bu öfkeli kitle, öyle kolay yatışacak gibi de gözükmüyor. Eğri oturup doğru konuşalım. Eğer bugün emeklilik sisteminde sorun varsa, EYT meselesinde olduğu gibi bunu biraz da biz bozduk.

Kaldı ki 24 yıldır iktidarız. Siyaset, bahane bulma yeri değil, çözüm üretme adresidir. AK Parti 2002’de iktidara geldiğinde askeri vesayet, 2001 ekonomik krizi gibi yakın tarihin en ciddi sorunlarıyla karşı karşıyaydı. Enkaz edebiyatı yapmadı, çözdü, çözdükçe güven arttı, arttıkça oylar yükseldi, 24 yıllık başarı hikayesi böyle başladı.

Bugün şartlar ne kadar ağır olursa olsun, emeklilerin gelir sorunu hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan çözülmelidir. AK Parti’nin bu tecrübesi vardır, Eğer, bu sorun aşılamazsa, emeklilerin öfkesi sandıkta Hiroşima etkisi yapar. Ayrıca, emeklilerin durumu, siyasi fantezi alanı değildir. Zorluklarını paylaşamıyorsak hiç olmazsa duygularıyla oynamayalım.

