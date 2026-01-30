BIST 13.831
ABD'de mücadele ediyor! Uyuşturucu kararnamesi çıkarıldı...

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla daha etkin şekilde mücadele edilmesini öngören bir başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, ülkesinde her yıl binlerce insanın bu tür bağımlılıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini bu nedenle daha güçlü inisiyatif almak istediklerini kaydetti.

"TARİHİ BİR KARARNAMEYE İMZA ATIYORUM"

Trump, "Bugün, bağımlılık ve madde bağımlılığı belasıyla mücadele etmek için tarihi bir başkanlık kararnamesine imza atıyorum" ifadesini kullanırken, yeni girişimin "Büyük Amerikan İyileşme Girişimi" olarak anılacağını söyledi.

HER YIL 300 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Uyuşturucu ve madde bağımlılığının ABD genelinde ağır bedellere neden olduğunu belirten Trump, her yıl uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla bağlantılı olarak yaklaşık 300 bin kişinin hayatını kaybettiğini, gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini vurguladı.

TÜM KURUMLAR KOORDİNASYON HALİNDE ÇALIŞACAK

ABD Başkanı, yeni girişimle tüm federal kurumların bu konuda daha etkili bir şekilde koordinasyon halinde çalışacağına işaret etti.

