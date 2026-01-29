Türkiye-Özbekistan stratejik ortaklığı derinleşiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı görüşmenin ardından iki ülke arasındaki dayanışmanın kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini açıkladı. Erdoğan, siyasi, ekonomik, savunma ve kültürel alanlarda iş birliğinin derinleştirildiğini, ikili ticaret hacminin iki katına çıkarıldığını ve 5 milyar dolar hedefinin yakın olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Ankara'da resmi törenle karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle oldu:

Ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı geliştirmekle kalmayıp sürekli ileriye taşıyarak kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Biraz önce siyasi alanda imzaladığımız anlaşmalarla önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı belirledik. Siyasi, ekonomik, kültürel, beşeri ve bölgesel tüm ortak hedeflerimizin hayata geçirilmesi için iki ülkenin kurumları iş birliği içinde çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde dışişleri bakanlarımızın eş başkanlığında Ortak Stratejik Planlama Grubu toplandı. Dışişleri, içişleri ve savunma bakanlarıyla istihbarat teşkilatları başkanlarından oluşan 4+4 mekanizmasının ilk toplantısına da Ankara’da ev sahipliği yaptık. Ticaret, savunma sanayii, eğitim ve kültür gibi alanlarda son yıllarda birçok projeyi hayata geçirdik.

5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ

Ticaret hedefimiz 3 kat arttı. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine yakında ulaşacağımıza inanıyorum.

"ÖZBEKİSTAN, GAZZE'DE İLKELİ TUTUM GÖSTERDİ"

Şunu da açık yüreklilikle ifade etmek isterim: Özbekistan, İsrail’in Gazze ve Filistin’in işgal altındaki diğer bölgelerine yönelik saldırılarında da ilkeli bir tutum sergilemiştir.

İnsanlığımızın sınandığı bir dönemde mazlumların yanında cesaretle duran Özbek kardeşlerimi, Sayın Cumhurbaşkanı’nın şahsında bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Filistinliler için fon kurma kararını da destekliyorum.

"6 ŞUBAT'TA YANIMIZA KOŞAN İLK ÜLKELERDEN BİRİ ÖZBEKİSTAN'DI"

Özbek kardeşlerimizin konu Türkiye olunca sıklıkla kullandığı bir ifade var: “Dilimiz bir, gönlümüz bir.” Yani gönlümüz bir, dilimiz bir. Sadece gönlümüz ve dilimiz değil; aynı zamanda acımızla bir, üzüntümüzle bir, derdimizle biriz.

Bunu en son üç sene önce bizzat tecrübe ettik. Özbekistan, 6 Şubat depremlerinde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biriydi.

Özbekistan bununla da yetinmedi. TİKA tarafından Hatay’ın Arsuz ilçesinde inşa edilen, 3.093 konuttan müteşekkil projede 308 konutun yapımını üstlendi. Bu projede bir Özbek mahallesinin yer alması bizi ziyadesiyle mutlu etmiş, bu yerleşim ebedî kardeşliğimizin kalıcı bir simgesi olmuştur.

"TÜRKİYE DÜNYANIN YENİ GÜÇ MERKEZİ HALİNE GELİYOR"

Mirziyoyev'in açıklamalarından satır başları:

Kardeşimle her zaman dilimiz neden bir? Bir yerde herhangi bir sorun olursa bizler beraberce netice için çalışıyoruz. Neticelerimiz çok yüksek, nazar değmesin diyorum. Gerçekten ana dilimiz ve kutsal dinimizin müşterek olması dolayısıyla kardeş Türk halkından bizi hiçbir mesafe ayıramaz.

Bugünkü ziyaretimiz, ülkelerimiz arasında ebedî dostluk ve iş birliği anlaşmasının imzalanışının kutlu 30. yıl dönümü arifesinde gerçekleşiyor. Son yıllarda ortak çabalarımızla kapsamlı stratejik ortağımız hâline gelen Türkiye’nin desteğini her zaman hissetmekteyiz, ilgiyle görmekteyiz, saygıyla karşılamaktayız.

Büyük bir memnuniyetle belirtmek istiyorum: Modern Türkiye tüm alanlarda sadece Müslüman dünyasında değil, küresel ölçekte de giderek daha fazla etki kazanıyor, değerli başarılar elde ediyor. Türkiye Yüzyılı Stratejik Programı düzenli bir şekilde uygulanıyor. Resmî Ankara’nın sesi uluslararası arenada daha gür bir şekilde yankılanıyor. Türkiye kelimenin tam anlamıyla dünyanın yeni jeopolitik güç merkezlerinden biri haline geliyor.

Bu elbette bizi sevindiriyor. Bu vesileyle başarılarınız dolayısıyla Özbek halkı adına, kendi adıma sizi tebrik ediyorum.